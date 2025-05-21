В обновленном отделении колопроктологии областной клинической больницы будут делать больше операций

Хирурги отделения берутся за любой случай, если у пациента есть шанс на исцеление.

Знаете ли вы, что медицине известны порядка 200 болезней кишечника? Что, например, в Липецкой области только больных геморроем – до 150 человек на 1 000 населения? Или что четверо из пятерых людей старше 70 лет страдают от серьезных проблем с кишечником, грозящими заражением крови или колоректальным раком?— Нам есть что лечить, — говорит заведующий отделением колопроктологии областной клинической больницы Юрий Латышев, главный внештатный колопроктолог региона. — Колопроктологических больных очень много. Эту сферу медицины не зря называют деликатной — в обществе не принято обсуждать вслух проктологические проблемы: запоры, геморрой, анальные трещины и другие нарушения кишечника, которые снижают качество жизни особенно у пожилых людей. Поэтому многие даже не знают, что больны, так как стесняются идти к врачам, думают, что их самочувствие само по себе придет в норму. По этой причине к нам часто попадают пациенты с уже запущенными болезнями. Но наши хирурги берутся за любой случай, если у пациента есть шанс на исцеление.Не зря говорят, что порой и стены лечат. Так вот, за 11 месяцев старое отделение колопроктологии, ремонта в котором не было с момента его открытия в 1987 году, стараниями регионального министерства здравоохранения, преобразилось полностью. Ведь было решено, что это уникальное, одно на область (!), должно отвечать высоким стандартам оказания медицинской помощи как для персонала, так и для больных.В палатах появились современные функциональные кровати на колесах. Конечно, с новыми матрасами и бельем. У каждой кровати — рама Балканского, высокая ручка, позволяющая пациенту подниматься без дополнительных усилий, которые могут быть противопоказаны после хирургических вмешательств. Места для больных помимо розетки, где можно подзарядить телефон, оснащены индивидуальной подводкой кислорода (пожилым больным после операций необходима дополнительная поддержка), а также системой вакуумной аспирации для современного лечения гнойных ран. Помимо потолочного освещения над каждой кроватью свое собственное, как в купе поезда. Тут же — индивидуальная кнопка системы экстренного вызова медсестры. Нажал – и на сестринском посту на мониторе появилась сопровождаемая звуком информация о палате, откуда пришел вызов. А если дежурная медсестра находится в перевязочной или ее по каким-то иным причинам нет на месте? Сигнал она получит на наручный пейджер!Некоторые палаты стали одно или двухместными. Появился бокс для инфекционных больных. Он сплошь в плитке, чтобы его можно было вымыть дезрастворами от пола до потолка. В отделении — две перевязочные, гнойная и чистая. Это необходимо для разведения потоков пациентов, для исключения возможности их «переопыления» инфекциями.Юрий Латышев рассказывает, что до капремонта в отделении было всего три туалета, а сейчас — семь. «Это очень важно для специфики оказания медицинской помощи, для подготовки пациентов к операциям и перевязкам». Что увеличить количество санузлов в типовом помещении, воспользовались одной из операционных— ее перенесли на второй этаж. Опять же для поднятия настроения больных стены обновленного отделения сделали светлыми — это тенденция последних лет.Светлана Зенина, медсестра с 17 годами стажа, перешла сюда из хирургического отделения пять лет назад. Как и все ее 12 коллег, она — медсестра высшей категории. Светлана говорит о том, что здесь научилась много чему новому. «Тут очень специфические перевязки, которых нет в общей хирургии». Медсестра говорит о распространенности кишечных полипов, которые могут переродиться в онкологию. Просит не пренебрегать обращениями к врачам при первых же подозрениях на болезни кишечника.А вот завотделением Юрий Латышев лишь недавно перешел в ЛОКБ из областного онкодиспансера, где 12 лет проработал заведующим отделением онкопроктологии. Вместе с ним в отделении работают девять врачей, из них два — заслуженных врача РФ, шесть — высшей квалификационной категории, один — кандидат медицинских наук.— До капремонта через наше отделение ежегодно проходило до 1 800 человек, полторы тысячи из которых оперировались. Сейчас мы нацелены на более интенсивное оказание медпомощи. Ежегодно будем лечить до двух тысяч человек, оперировать — до 1 750. Мы оказываем все виды хирургических вмешательств, которые только существуют. Мы оперируем даже осложненных онкологией больных и тех, кто в силу возраста и здоровья не сможет добраться до федеральных медицинских центров и тех, кого туда не возьмут: пожилых пациентов, больных хроническими болезнями. Здесь, в многопрофильной областной больнице, есть врачи всех специальностей, которые, случись что, придут нам на помощь. В такой комплексной медпомощи нуждаются, например, больные колопроктологическим раком — это болезнь людей в возрасте 70+.Показав отделение, Юрий Латышев взял с собой корреспондента GOROD48 на очередную операцию. На хирургическом столе находился 75-летний мужчина. Из пояснений хирурга следовало, что пораженный болезнью участок кишечника удалят путем лапароскопии, через пятисантиметровый разрез, после чего кишечник сошьют. «И все! Никаких проблем у пациента после выписки быть не должно». Такие малоинвазивные, с минимум кровопотери операции с использованием самой современной аппаратуры (с 3-D очками, например), для колопроктологов областной больницы уже стали стандартными. Кстати, сотрудники отделения активно занимаются научной деятельностью. Они являются обладателями двух российских патентов на изобретения, а третья заявка на патент ожидает утверждения.— Современная медицина — это не просто новое оборудование, а прежде всего — комфорт для пациентов и достойные условия для работы врачей. Важно, что в регионе развивается не только стационарная, но и амбулаторная помощь. В этом году мы начнем строить в селах больше двадцати мини-поликлиник в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.