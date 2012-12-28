Диалог участников РОРП ЛО с прокурором Липецкой области

В Региональном объединении работодателей и предпринимателей Липецкой области состоялся круглый стол, который собрал представителей делового сообщества и стал важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов защиты прав предпринимателей. В мероприятии принял участие прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов. Тема круглого стола, «Обеспечение законности в сфере защиты прав предпринимателей», привлекла внимание многих участников, так как она затрагивает ключевые аспекты ведения бизнеса в регионе.— Встречи с представителями прокуратуры для нас уже традиционны, поэтому мы рады поблагодарить их за диалог с бизнесом, за оперативность в ответах на возникающие вопросы. Для нас это, безусловно, важно и особенно приятно — получить развернутые и конкретные пояснения по актуальным вопросам лично от Геннадия Геннадьевича, прокурора области, — сказала в своем вступительном слове Ольга Митрохина, заместитель председателя правления — исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области.В стране продолжается действие моратория на проверки бизнеса, введенного весной 2022 года. Из статистики известно, что Прокуратура в большинстве случаев отказывает контролирующим ведомствам в плановых и внеплановых проверках хозяйствующих субъектов. Какова тенденция сейчас? — обратилась к представителям прокуратуры Ольга Николаевна Митрохина.Прокурор области ответил, что госорганы уже привыкли к изменившимся правилам. Заявок на проверки бизнеса со стороны Роспотребнадзора, Госжилинспекции, МЧС, Госинспекции труда, Ростехнадзора, Россельхознадзора, Росприроднадзора стало меньше. Видя принципиальную позицию надзорного органа, контрольно-надзорные ведомства по своей инициативе снизили количество запланированных мероприятий, стали качественнее подходить к отбору хозяйствующих субъектов, деятельность которых они хотели бы проверить.Оказалось, что с начала года от бизнеса в прокуратуру области поступило более 70 обращений разной тематики. Зачастую предприниматели просят защитить их от действий власти как заказчиков по госконтрактам: им просто недоплачивали за выполненные работы и услуги, нарушали сроки оплаты. И Прокуратура защитила бизнес, заставив муниципалитеты выплатить сотни миллионов рублей по контрактам.Основаниями для проверок бизнеса остаются указания Генпрокуратуры, а также данные о нарушениях закона предпринимателями. Если в заявлениях на внеплановые проверки речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан, то их согласуют при наличии убедительных на то доводов. Поэтому контролирующие органы в основном перешли на профилактические визиты или на неконтакные способы проверок.В ходе встречи предприниматели смогли задать прокурору области интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. Особое внимание было уделено вопросам, касающимся административного давления на бизнес, необоснованных отказов в согласовании документации и других проблем, с которыми они сталкиваются в своей работе.Геннадий Анисимов подробно ответил на каждый вопрос, предоставив разъяснения действующего законодательства.Особое внимание было уделено вопросу соблюдения сроков технологического присоединения к электрическим сетям. Эта тема актуальна для многих предпринимателей, так как своевременное подключение к электроэнергии является критически важным для функционирования бизнеса.Один из участников встречи обратил внимание на охранные структуры из других регионов, осуществляющие свою деятельность на территории Липецкой области с нарушениями Трудового кодекса РФ.В ходе круглого стола Геннадий Анисимов подчеркнул приоритетную роль прокуратуры в защите прав предпринимателей и акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения законности при проведении контрольных мероприятий, исключении необоснованного вмешательства в хозяйственную деятельность и соблюдении прав предпринимателей на защиту.В то же время он пригласил на прием в прокуратуру всех тех, у кого есть законные основания видеть какой-то умысел в действиях органов власти или федеральных монополистов. Геннадий Анисимов сказал, что на любое обращение прокуратура даст мотивированный ответ.— Обратиться в прокуратуру может каждый. И способов обращения к нам — масса, начиная со звонка по телефону. Все максимально упрощено. Вся наша работа на виду, в том числе в социальных сетях. К нам можно и нужно обращаться любому, кто уверен в нарушении своих прав — заметил Геннадий Анисимов.Встреча прошла в конструктивной и доверительной атмосфере. Геннадий Анисимов подчеркнул важность открытого диалога между бизнесом и надзорными органами, отметив, что только совместными усилиями можно добиться соблюдения законности и создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Он заверил предпринимателей, что прокуратура Липецкой области готова оперативно реагировать на все факты нарушения их прав и законных интересов.Представители Регионального объединения работодателей и предпринимателей выразили благодарность прокурору области за открытость и конструктивный подход к решению проблем бизнеса.— Вы всегда работаете на результат. Ваша помощь всегда действенна, потому что основана на законе. И нам сегодня было приятно видеть на нашей площадке именно вас, Геннадий Геннадиевич! Ведь такие встречи, такой открытый диалог повышает доверие между прокуратурой и бизнесом, — завершила плодотворную встречу заместитель председателя правления – исполнительный директор Регионального объединения работодателей и предпринимателей Липецкой области Ольга Митрохина.