Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный

Всё самое главное про наступившую среду.

Днём в Липецке 20-22 градуса, периодически может приниматься кратковременный дождь, местами – с грозой.









- ул. К. Шаталовой, 8.









- ул. Набережная, 33, 34, 35, 36, 37.









Театр танца «Казаки России» вновь приглашает в своё новое здание на площади Петра Великого, 6 (бывший ККЗ «Октябрь»). В 18:00 там пройдёт спектакль «Распутин» (18+).













Собственная «казачья» версия жизни старца, на которого в начала XX века молилась царская семья и ненавидела вся Россия. Распутин в этой интерпретации не такой уж плохой государственный деятель. «Мистические таинства создаются прямо на сцене за счет особого света, воды, песка…», - говорится в анонсе спектакля. Ну да, как и у оригинала – чудеса из воды…

Сегодня среда, и если вам уже неимоверно тяжело на работе, то, вероятно, имеет смысл посетить вечером культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).











35-летний Кофи живет в Бельгии и скоро станет отцом. Он видит в этом возможность вернуться в родное Конго со своей девушкой Алисой. Отверженный в детстве, главный герой хочет воссоединиться со своей семьей, и, несмотря на беременность его девушки, мать до сих пор не может дать ему любви. Но с помощью своей сестры Цалы и беспризорника-шеге Пако герои наконец-то учатся понимать друг друга.









Кадр из фильма





День чая

21 мая отмечают Всемирный день чая. Сегодня должны проводить чайные церемонии, дегустации и чайные выставки. Мы ничего подобного в культурной картине Липецка не обнаружили, но это ведь не помешает вам дома или на работе заварить себе немного вкусного напитка, верно?









Наибольшие проблемы в общении на работе возникают у липчан с сотрудниками бухгалтерии, об этом рассказали 7% опрошенных SuperJob.





На втором месте по степени вредности — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию 6%, на третьем — IT-специалисты - 5%. Непросто пересекаться по рабочим вопросам и с сотрудниками служб безопасности - 4%. По 2% респондентов отметили трудности в общении с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказал по 1 из 100 опрошенных.















Согласно данным SuperJob,в мае на рынке труда Липецка самой высокооплачиваемой стала вакансия ведущего инженера, которому готовы платить от 130 тысяч рублей. Плюс, обучение, компенсация расходов на питание и годовая премия.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Бехтеева, 1, 3, 5, 7, 9;- ул. Краснознаменная,13;В частном секторе останутся без удобств жители улиц Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова.Электричество сегодня будут отключать с 9:00 до 17:00 в селе Ссёлки:- ул. Ленина;Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.В 19:02 психолог Николай Самарин проведёт семинар под названием «Внутренний крик: как избежать выгорания, обрести уверенность и усилить себя»На кинофестивале в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 внось покажут один единственный фильм. «Омен». Бельгия, 2023. Драма. Режиссёр Балоджи (16+).Марк Зинга, Ив-Мари Ньяуа, Элиан Умугире.Еще сегодня лень полярника, день клубники со сливками и профессиональный праздник у официантов.Среди других профессий, общение с которыми зачастую затруднено коммуникационными барьерами, были названы воспитатели, логисты, водители, банковские служащие, врачи, учителя и прочие.В ТОП вошли также вакансия слесаря с зарплатой до 130 тысяч рублей, водителя-экспедитора с жалованием до 120 тысяч рублей (должен работать на личном автомобиле). Даже директору магазина готовы платить чуть меньше, но всё равно солидно – 100 тысяч рублей. Далее следует предложение о работе водителем с окладом в 75 тысяч рублей.