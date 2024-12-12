В отношении многодетной матери из посёлка Агроном возбуждено уголовное дело об истязании
Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей, кто из коллег на работе самый вредный
Всё самое главное про наступившую среду.
Днём в Липецке 20-22 градуса, периодически может приниматься кратковременный дождь, местами – с грозой.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Бехтеева, 1, 3, 5, 7, 9;
- ул. Краснознаменная,13;
- ул. К. Шаталовой, 8.
В частном секторе останутся без удобств жители улиц Б.Хмельницкого, Достоевского, Крылова.
Отключение света
Электричество сегодня будут отключать с 9:00 до 17:00 в селе Ссёлки:
- ул. Ленина;
- ул. Набережная, 33, 34, 35, 36, 37.
Пробки
Пробок сегодня немало уже с раннего утра, но некоторые всё же можно объехать, если воспользоваться «Яндекс-пробками» или аналогичными приложениями.
«Распутин»
Театр танца «Казаки России» вновь приглашает в своё новое здание на площади Петра Великого, 6 (бывший ККЗ «Октябрь»). В 18:00 там пройдёт спектакль «Распутин» (18+).
Собственная «казачья» версия жизни старца, на которого в начала XX века молилась царская семья и ненавидела вся Россия. Распутин в этой интерпретации не такой уж плохой государственный деятель. «Мистические таинства создаются прямо на сцене за счет особого света, воды, песка…», - говорится в анонсе спектакля. Ну да, как и у оригинала – чудеса из воды…
Эмоциональное выгорание
Сегодня среда, и если вам уже неимоверно тяжело на работе, то, вероятно, имеет смысл посетить вечером культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28).
В 19:02 психолог Николай Самарин проведёт семинар под названием «Внутренний крик: как избежать выгорания, обрести уверенность и усилить себя» (16+).
«Омен»
На кинофестивале в галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) в 18:00 внось покажут один единственный фильм. «Омен». Бельгия, 2023. Драма. Режиссёр Балоджи (16+).
35-летний Кофи живет в Бельгии и скоро станет отцом. Он видит в этом возможность вернуться в родное Конго со своей девушкой Алисой. Отверженный в детстве, главный герой хочет воссоединиться со своей семьей, и, несмотря на беременность его девушки, мать до сих пор не может дать ему любви. Но с помощью своей сестры Цалы и беспризорника-шеге Пако герои наконец-то учатся понимать друг друга.
Кадр из фильма
В ролях: Марк Зинга, Ив-Мари Ньяуа, Элиан Умугире.
День чая
21 мая отмечают Всемирный день чая. Сегодня должны проводить чайные церемонии, дегустации и чайные выставки. Мы ничего подобного в культурной картине Липецка не обнаружили, но это ведь не помешает вам дома или на работе заварить себе немного вкусного напитка, верно?
Еще сегодня лень полярника, день клубники со сливками и профессиональный праздник у официантов.
Вредные коллеги
Наибольшие проблемы в общении на работе возникают у липчан с сотрудниками бухгалтерии, об этом рассказали 7% опрошенных SuperJob.
На втором месте по степени вредности — менеджеры по продажам и клиентскому обслуживанию 6%, на третьем — IT-специалисты - 5%. Непросто пересекаться по рабочим вопросам и с сотрудниками служб безопасности - 4%. По 2% респондентов отметили трудности в общении с представителями рабочих профессий, HR-специалистами, экономистами и администраторами. О сложностях коммуникации с инженерами, юристами, секретарями, маркетологами и продавцами рассказал по 1 из 100 опрошенных.
«На 100 тысяч я бы пошёл, пусть меня научат»
Согласно данным SuperJob,в мае на рынке труда Липецка самой высокооплачиваемой стала вакансия ведущего инженера, которому готовы платить от 130 тысяч рублей. Плюс, обучение, компенсация расходов на питание и годовая премия.
В ТОП вошли также вакансия слесаря с зарплатой до 130 тысяч рублей, водителя-экспедитора с жалованием до 120 тысяч рублей (должен работать на личном автомобиле). Даже директору магазина готовы платить чуть меньше, но всё равно солидно – 100 тысяч рублей. Далее следует предложение о работе водителем с окладом в 75 тысяч рублей.
Дорогие липчане! Рабочая неделя в разгаре, но не нужно забывать о новостях. Жителям Липецкой области сделать это просто: на GOROD48 вы найдёте всё самое необходимое и можете быть уверенными, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас на сайте снова и снова. До встречи!
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