Вице-губернатор Игорь Кремнев: «Слишком много неправды около строительства Стебаевского экотехнопарка»

Во время заседания общественной палаты Липецкой области вице-губернатор сделал несколько интересных заявлений по экологической теме.

Общественники в малом зале правительства Липецкой области собрались утром 16 марта, чтобы обсудить в числе прочего реализацию в регионе федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология».Начальник управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Галина Рощупкина рассказала, что за последние два года на природоохранные мероприятия в рамках национального проекта «Экология» потрачены два миллиарда рублей: в рамках федпроекта «Чистый воздух» - 1,3 млрд, федпроекта «Чистая страна» - более 300 млн, остальные средства распределены при реализации федпроекта «Сохранение уникальных водных объектов» и «Комплексная система обращения с ТКО». В рамках федерального проекта «Чистая страна» рекультивированы свалки в Данкове и Липецке общей площадью более 25 гектаров.В 2022 году за счет областных средств рекультивированы свалки площадью 3,5 гектара в Тербунах и площадью 4,4 гектара в Ярлуково. На федеральные средства ликвидирована свалка в поселке Северный Рудник. Ведется рекультивация знаменитой липецкой «Венеры» (начался последний этап этого процесса) и Нижневоргольского полигона в Елецком районе. Следом закроется липецкий полигон «Центролит». Ему на смену должен прийти современный экотехнопарк, который планируют построить в Стебаево. Убраны и сотни несанкционированных свалок.Особое внимание председатель общественной палаты области Ирина Бурмыкина обратила на строительство экотехнопарка и попросила рассказать о его перспективах подробнее.Галина Рощупкина рассказала, что новый объект позволит пускать на вторичную переработку до 50% отходов, а компост от органических остатков пойдет на пересыпку слоев мусора. При этом она обратила особое внимание на то, что сам полигон и земельный участок под ним останутся в региональной собственности, а заниматься переработкой и захоронением мусора будет концессионер.Выбор участка под будущий экотехнопарк начинался с камеральных исследований, которые учли все особенности объекта, в том числе воздействие на грунт. Кроме того, при выборе места учтено расположение населенных пунктов. Если ближайшие дома села Косыревка с населением в 2000 человек от полигона «Центролит» находятся на расстоянии 500 метров, то новый комплекс расположится почти в двух километрах от деревни Круглое, где зарегистрировано 11 человек, и села Никольское с 146 жителями.— Санитарная зона таких объектов составляет один километр, мы же увеличили ее более чем на 150 процентов. К тому же мы провели широкие общественные обсуждения. Проект, который подготовила организация с успешным опытом проектирования аналогичных объектов, проходит две государственные экспертизы. Мы призываем общественников участвовать в процессе обсуждения проекта. Граждане должны знать, что Общественная палата также контролирует процесс, — сказала Галина Рощупкина.— По своей работе я обратила внимание, что большая часть спорных вопросов и конфликтных ситуаций возникает из-за отсутствия подробной информации. Если она есть, то можно избежать многих горячих споров, — сказала после выступления Галины Рощупкиной председатель региональной Общественной палаты Ирина Бурмыкина.Следом слово взял вице-губернатор Игорь Кремнев.— Что касается донесения информации, то вы правы, — ответил он Ирине Бурмыкиной. — Мы стараемся сейчас увеличить ее количество через СМИ, проводим встречи с жителями на месте. Но, к сожалению, мы столкнулись с тем, что распространяется очень много очерняющих вещей и неправды, идут спланированные кампании. Хотел бы еще раз напомнить, что наш объект государственный, потому что мы понимаем значимость этого предприятия. Но мы везде реализуем проекты с максимально деликатным отношением к природе. Так было и в Долгоруковском районе, и в Грязях. Мы открыты для всех жителей, готовы к диалогу, к совместному контролю за подрядчиками.Чиновники договорились с общественниками более подробно проговорить проблему по состоянию лесов в регионе, а точнее тому виду, в котором они находятся, и почему так происходит. И отдельно призвали друг друга активнее вливаться в борьбу с несанкционированными свалками, которые устраивает безответственный бизнес в посадках и полях. Ведь немалые штрафы за них платят собственники испорченных земель, а это сельхозпредприятия или бюджеты разного уровня, а в итоге — налогоплательщики, то есть мы с вами.По итогу осуждения Общественная палата рекомендовала правительству региона оказать необходимое содействие своевременному и качественному выполнению мероприятий национального проекта «Экология». Региональным экологам рекомендовали чаще привлекать федеральных и региональных экспертов для контроля рекультивации полигонов и свалок. Мэрии Липецка и Ельца должны следить за рекультивацией свалок, а также не допускать их повторного появления, а сельские власти должны своевременно информировать о возникновении несанкционированных свалок.