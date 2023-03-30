Происшествия

сегодня, 09:25

Две квартиры и садовый дом горели в Липецкой области

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#МЧС #пожар
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Две квартиры и садовый дом горели в Липецкой области

Всего за минувшие сутки в регионе зарегистрированы четыре пожара.

Днем 29 марта в Липецке горел балкон дома № 28 по улице Жуковского. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области, огонь повредил вещи на площади один квадратный метр.

Вечером 29 марта в СНТ «Желтые Пески» загорелся садовый домик площадью 120 квадратных метров. Пламя повредило внутреннюю отделку, вещи и потолочное перекрытие. Еще один пожар вчерашним вечером произошел в Ельце, где в квартире дома № 10 по улице Спутников сгорели вещи на площади один квадратный метр.
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#МЧС #пожар
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Комментарии (2)

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Вася

50 минут назад
НИхрена себе садовый домик - 120 метров)))))
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Интересно...

55 минут назад
"Садовый домик" в 120 квадратов...
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