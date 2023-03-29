Происшествия

сегодня, 12:59

За установку 65-метровой сети на реке Воронеж рыбака отправили на 8 месяцев в колонию строгого режима

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#рыбалка #браконьерство
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За установку 65-метровой сети на реке Воронеж рыбака отправили на 8 месяцев в колонию строгого режима

Мужчину взяли под стражу в зале суда.

Липецкий районный суд вынес приговор ранее судимому не работающему 53-летнему мужчине из села Пады за покушение на незаконную добычу водных биологических ресурсов на особо охраняемой природной территории.

Как рассказали GOROD48 в пресс-служба областной прокуратуры, 9 апреля прошлого года около 16:00 мужчина отправился на рыбалку на реку Воронеж. Ловить рыбу он собрался недалеко от своего дома в районе улице Юбилейной села Пады. При этом участок реки находится на территории государственного природного экологического заказника регионального значения «Яманский».

Мужчина выплыл на надувной резиновой лодке «Кайман» и начал устанавливать сеть длиной 65 метров, высотой 1,5 метра и размером ячеек 3,5 на 3,5 сантиметра. Но тут появились два инспектора по охране диких животных ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Управления по охране охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области. Поймать рыбак ничего не успел. 

Рыбаку было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30 , пункту «г» части 1 статьи 256 УК РФ «Покушение на незаконную добычу водных биологических ресурсов на особо охраняемой природной территории». Мужчина полностью признал вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

Рецидив стал отягчающим обстоятельством: в 2006-м году мужчина был осужден по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего, и приговорен к 9 годам колонии строго режима, освободился он в декабре 2014 года.

В результате суд приговорил мужчину за покушение на незаконную рыбалку к 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Рыбака взяли под стражу в зале суда.
4 1150
#рыбалка #браконьерство
3

Комментарии (4)

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Да уж

28 минут назад
Шо задумав холоп!
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Коммунист

28 минут назад
В голодные годы его бы расстреляли как врага народа. А нынче сюсюкаются...
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Сергей

сегодня, 13:29
Издательство
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Пессимист

сегодня, 13:15
Не надо красть велосипеды, надо красть железнодорожные составы, тогда больше шансов остаться на свободе. "Люди", которые сгубили не только рыбу, но и всю Усманку, вообще не были наказаны, наказали штрафом саму контору МУП
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