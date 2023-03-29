Происшествия

сегодня, 08:17

23-летний липчанин за два дня работы на мошенников участвовал в обмане трех женщин

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#мошенничество
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У пенсионерок курьер забрал 200 тысяч рублей.

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Полицейские задержали 23-летнего жителя Липецка по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в обмане трех женщин. К участию в мошеннической схеме его привлекли через интернет.

Парня сотрудники уголовного розыска городского управления МВД задержали после обращений в полицию трех женщин: 90-летней липчанки и двух жительниц Липецкого района. 

По словам 90-летней пенсионерки, ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившейся сотрудником органов внутренних дел. Он рассказал, что внук женщины пострадал в ДТП и ему срочно требуется медицинская помощь. Звонивший пообещал помочь внуку, но для этого необходимы деньги. 

Через некоторое время в дверь женщины позвонил курьер и сообщил, что пришел за деньгами. 90-летняя женщина так переволновалась, что дверь открыть не смогла, Свои сбережения, 40 тысяч рублей, она сбросила курьеру с балкона. После этого женщина узнала, что с ее внуком все в порядке.

С аналогичными заявлениями в полицию обратились две жительницы Липецкого района. Пенсионерки передали в курьеру мошенников еще 160 тысяч рублей.

Задержанный 23-летний липчанин рассказал полицейским, что о работе курьером узнал из сети интернета. Он знал о незаконности такого способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Проработать курьером он успел всего лишь пару дней. Себе парень оставил около 12 тысяч рублей, а остальные деньги перевел на указанные куратором банковские счета.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Поиск остальных участников преступной схемы продолжаются.
1255
#мошенничество
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