Происшествия
сегодня, 08:17
23-летний липчанин за два дня работы на мошенников участвовал в обмане трех женщин
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У пенсионерок курьер забрал 200 тысяч рублей.
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Полицейские задержали 23-летнего жителя Липецка по подозрению в мошенничестве. По данным следствия, он участвовал в обмане трех женщин. К участию в мошеннической схеме его привлекли через интернет.
Парня сотрудники уголовного розыска городского управления МВД задержали после обращений в полицию трех женщин: 90-летней липчанки и двух жительниц Липецкого района.
По словам 90-летней пенсионерки, ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившейся сотрудником органов внутренних дел. Он рассказал, что внук женщины пострадал в ДТП и ему срочно требуется медицинская помощь. Звонивший пообещал помочь внуку, но для этого необходимы деньги.
Через некоторое время в дверь женщины позвонил курьер и сообщил, что пришел за деньгами. 90-летняя женщина так переволновалась, что дверь открыть не смогла, Свои сбережения, 40 тысяч рублей, она сбросила курьеру с балкона. После этого женщина узнала, что с ее внуком все в порядке.
С аналогичными заявлениями в полицию обратились две жительницы Липецкого района. Пенсионерки передали в курьеру мошенников еще 160 тысяч рублей.
Задержанный 23-летний липчанин рассказал полицейским, что о работе курьером узнал из сети интернета. Он знал о незаконности такого способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Проработать курьером он успел всего лишь пару дней. Себе парень оставил около 12 тысяч рублей, а остальные деньги перевел на указанные куратором банковские счета.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Поиск остальных участников преступной схемы продолжаются.
Парня сотрудники уголовного розыска городского управления МВД задержали после обращений в полицию трех женщин: 90-летней липчанки и двух жительниц Липецкого района.
По словам 90-летней пенсионерки, ей на стационарный телефон позвонил мужчина, представившейся сотрудником органов внутренних дел. Он рассказал, что внук женщины пострадал в ДТП и ему срочно требуется медицинская помощь. Звонивший пообещал помочь внуку, но для этого необходимы деньги.
Через некоторое время в дверь женщины позвонил курьер и сообщил, что пришел за деньгами. 90-летняя женщина так переволновалась, что дверь открыть не смогла, Свои сбережения, 40 тысяч рублей, она сбросила курьеру с балкона. После этого женщина узнала, что с ее внуком все в порядке.
С аналогичными заявлениями в полицию обратились две жительницы Липецкого района. Пенсионерки передали в курьеру мошенников еще 160 тысяч рублей.
Задержанный 23-летний липчанин рассказал полицейским, что о работе курьером узнал из сети интернета. Он знал о незаконности такого способа заработка, однако согласился на предложенные условия. Проработать курьером он успел всего лишь пару дней. Себе парень оставил около 12 тысяч рублей, а остальные деньги перевел на указанные куратором банковские счета.
Следственными органами возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Поиск остальных участников преступной схемы продолжаются.
1255