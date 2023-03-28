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В Косырёвке 39-летний ревнивец напал на сожительницу с ножом и куском тротуарной плитки

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#поножовщина #ревность
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В Косырёвке 39-летний ревнивец напал на сожительницу с ножом и куском тротуарной плитки

Ближайшие три года он проведёт в колонии строго режима.

Липецкий районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Косырёвки по пункту «з» части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия»: ранее судимый за убийство мужчина напал на свою сожительницу. На воле он успел побыть всего полтора года: в 2013-м году за убийство мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы, освободился он в январе 2021-го года. Но уже в июле 2022-го снова пошёл на преступление.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ночью 14 июля 2022 года в о дворе одного из домов по улице Ломоносова в Косырёвке в ходе ссоры на почве ревности мужчина схватил кусок тротуарной плитки и ударил им по затылку сожительницы.

После этого женщина пошла ванную комнату, но мужчина проследовал за ней со складным ножом и уже им нанёс женщине не менее семи ударов по различным частям тела.

Ревница признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью сожительницы и приговорили к трём годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. При этом в срок отбывания наказания ему зачтён срок пребывания под стражей — а мужчина был арестован еще 24 июля прошлого года.
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#поножовщина #ревность
3

Комментарии (1)

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