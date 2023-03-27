Происшествия
33 минуты назад
Выход на соседний с обрушившимся балкон в Грязях запрещали ещё три года назад
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GOROD48 стали известны новые подробности истории с обрушением балкона в Грязях.
Напомним, днем 25 марта в Грязях на улице Правды обрушился один из балконов трехэтажного дома №56а по улице Правды. Никто не пострадал. По словам инженера управляющей компании «Городское РСУ по обслуживанию жилфонда» Максима Меньшикова, недавно ФКР провел в доме ремонт, но фасадные работы из него были исключены.
Как сообщили позже сообщили GOROD48 в региональном Фонде капремонта, ремонт дома на улице Правды проводился в 2021-2022 годах. Выполнялись работы по ремонту систем теплоснабжения и водоснабжения, кровли, систем газоснабжения. А работы по капитальному ремонту фасада, в состав которых входит ремонт или усиление балконных плит, а также демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции в доме №56а по улице Правды запланированы на период 2029-2031 годов. В ФКР также обратили внимание на то, что до момента капитального ремонта, организация, на обслуживании которой находится многоквартирный дом, обязана поддерживать его в технически исправном состоянии и производить необходимые работы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию.
Как стало известно GOROD48, проблемы с балконами в доме вскрылись ещё в 1999-м году. А в 2019-м один из жильцов дома по имени Евгений начал ими активно заниматься, и у же в начале 2020-го ему запретили выходить на собственный балкон — он, кстати, находится этажом выше обрушившегося.
Чтобы решить проблему со своим разрушающимся балконом Евгений куда только не обращался: в управляющую компанию, в Госжилинспекцию, в Роспотребнадзор, в ЛДПР, в КПРФ, в «Справедливую Россию», в Минстрой и в правительство России. И это дало свои результаты: балкон мужчине сделали.
В распоряжении GOROD48 оказался ответ грязинцу из ГЖИ от 17 января 2020 года — там говорится, что выявлено частичное разрушение балконной плиты квартиры до оголения арматуры, управляющей организации выдано предписание о необходимости обследовать балконную плиту специализированной организацией, выполнить работы до 30 апреля 2020 года, а также закрыть и опломбировать выход на балкон квартиры.
В конце-концов балкон конкретно этому жильцу дома сделали, остальным — нет. Кстати, одной их причин возможного разрушения балкона Евгения назвали остекление балкона этажом ниже (того самого, который обрушился), и даже было выдано предписание это остекление удалить — хозяева обрушившегося 25 марта балкона его законопослушно выполнили.
Есть ещё одна интересная деталь — когда сделали балкон жильцу квартиры выше, поставили опоры. На уровне первого этажа их примерно через неделю убрали, а на уровне второго они простояли практически три года, и только недавно их демонтировали.
— Возможно, эти опоры три года давили на балкон соседа, и в конце-концов он не выдержал и обвалился, — предполагает Евгений.
Добавим, что теперь в «Городском РСУ по обслуживанию жилфонда» заявили, что с сегодняшнего дня приступят к обследованию других балконов дома и будут решать, что делать дальше.
Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, по факту обрушения балкона будет проведена проверка. Ранее о начале проверки заявила прокуратура Липецкой области.
Как сообщили позже сообщили GOROD48 в региональном Фонде капремонта, ремонт дома на улице Правды проводился в 2021-2022 годах. Выполнялись работы по ремонту систем теплоснабжения и водоснабжения, кровли, систем газоснабжения. А работы по капитальному ремонту фасада, в состав которых входит ремонт или усиление балконных плит, а также демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции в доме №56а по улице Правды запланированы на период 2029-2031 годов. В ФКР также обратили внимание на то, что до момента капитального ремонта, организация, на обслуживании которой находится многоквартирный дом, обязана поддерживать его в технически исправном состоянии и производить необходимые работы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию.
Как стало известно GOROD48, проблемы с балконами в доме вскрылись ещё в 1999-м году. А в 2019-м один из жильцов дома по имени Евгений начал ими активно заниматься, и у же в начале 2020-го ему запретили выходить на собственный балкон — он, кстати, находится этажом выше обрушившегося.
Чтобы решить проблему со своим разрушающимся балконом Евгений куда только не обращался: в управляющую компанию, в Госжилинспекцию, в Роспотребнадзор, в ЛДПР, в КПРФ, в «Справедливую Россию», в Минстрой и в правительство России. И это дало свои результаты: балкон мужчине сделали.
В распоряжении GOROD48 оказался ответ грязинцу из ГЖИ от 17 января 2020 года — там говорится, что выявлено частичное разрушение балконной плиты квартиры до оголения арматуры, управляющей организации выдано предписание о необходимости обследовать балконную плиту специализированной организацией, выполнить работы до 30 апреля 2020 года, а также закрыть и опломбировать выход на балкон квартиры.
В конце-концов балкон конкретно этому жильцу дома сделали, остальным — нет. Кстати, одной их причин возможного разрушения балкона Евгения назвали остекление балкона этажом ниже (того самого, который обрушился), и даже было выдано предписание это остекление удалить — хозяева обрушившегося 25 марта балкона его законопослушно выполнили.
Есть ещё одна интересная деталь — когда сделали балкон жильцу квартиры выше, поставили опоры. На уровне первого этажа их примерно через неделю убрали, а на уровне второго они простояли практически три года, и только недавно их демонтировали.
— Возможно, эти опоры три года давили на балкон соседа, и в конце-концов он не выдержал и обвалился, — предполагает Евгений.
Добавим, что теперь в «Городском РСУ по обслуживанию жилфонда» заявили, что с сегодняшнего дня приступят к обследованию других балконов дома и будут решать, что делать дальше.
Как сообщил GOROD48 и.о. руководителя Госжилинспекции Липецкой области Юрий Букреев, по факту обрушения балкона будет проведена проверка. Ранее о начале проверки заявила прокуратура Липецкой области.
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