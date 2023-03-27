Общество

сегодня, 13:54

Балконы в доме на улице Правды в Грязях капитально отремонтируют в 2029-2031 годах

4 356
#капитальный ремонт
2
Балконы в доме на улице Правды в Грязях капитально отремонтируют в 2029-2031 годах

Но ремонт фасада вместе с балконами провести по решению жильцов дома

Днем 25 марта в Грязях на улице Правды обрушился один из балконов трехэтажного дома №56а. По словам инженера управляющей компании «Городское РСУ по обслуживанию жилфонда» Максима Меньшикова,  недавно ФКР провел в доме ремонт, но фасадные работы из него были исключены

Как сообщили GOROD48 в региональном Фонде капремонта, ремонт дома на улице Правды проводился в 2021-2022 годах. Выполняясь работы по ремонту систем теплоснабжения и водоснабжения, кровли, систем газоснабжения. 

«С прошлого года очередность проведения работ определяется по критериям, закрепленным в постановлении правительства Липецкой области № 182. Приоритетными являются такие показатели, как техническое состояние, год постройки, дата последнего ремонта. На основании критериев работы по капитальному ремонту фасада, в состав которых входит ремонт или усиление балконных плит, а также демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции в доме №56а по улице Правды запланированы на период 2029-2031 годов», — говорится в ответе ФКР по Липецкой области на запрос GOROD48.

В ФКР обратили внимание на то, что до момента капитального ремонта, организация, на обслуживании которой находится многоквартирный дом, обязана поддерживать его в технически исправном состоянии и производить необходимые работы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию. 

«На территории субъекта есть порядок, который дает собственникам возможность перенести капитальный ремонт на более ранний срок», — добавили в ФКР.

4 356
#капитальный ремонт
2

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

-

4 минуты назад
По-хорошему, нужна реновация с привлечением средств этих жильцов и под полным их контролем.
ответить

логунова

26 минут назад
согласно жилищному кодексу и решения Верховного суда РФ перенос на более поздний срок без согласия жителей МКД запрещен. Все суды встают на стороны жильцов, когда без их ведома сдвигают срок на поздний. Но наша прокуратура молчит
ответить

Наивная

59 минут назад
Почему такая отстрочка? Нельзя ли в этом году?
ответить

Ха

сегодня, 14:12
нормально, ну ждите до 29 года пока эта плита кого нибудь накроет у нас по другому ведь быть не может, за что только такие платежки не понятно
ответить

Еще в рубрике

Конкурс на пост руководителя липецких парков пользуется огромной популярностью
#парки #директор
1
Конкурс на пост руководителя липецких парков пользуется огромной популярностью

22 минуты назад

Общество
Жители Данкова возмущаются большими начислениями за ОДН
#ОДН
4
Жители Данкова возмущаются большими начислениями за ОДН

сегодня, 13:59

Общество
Дорожки в сквере на улице Филипченко собираются закрыть ограждением
#сквер #благоустройство
5
Дорожки в сквере на улице Филипченко собираются закрыть ограждением

сегодня, 13:51

Общество
Мемориал на сокольском кладбище должны реконструировать к 1 мая
#реконструкция #мемориал
6
Мемориал на сокольском кладбище должны реконструировать к 1 мая

сегодня, 13:23

Общество
Подрядчик по капремонту внесен в реестр недобросовестных за нарушение сроков
Подрядчик по капремонту внесен в реестр недобросовестных за нарушение сроков

сегодня, 10:15

Общество
Прокуратура проведёт проверку по обрушению балкона в Грязях
#ЖКХ
4
Прокуратура проведёт проверку по обрушению балкона в Грязях

сегодня, 09:18

Общество