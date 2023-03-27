Общество
сегодня, 13:54
Балконы в доме на улице Правды в Грязях капитально отремонтируют в 2029-2031 годах
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Но ремонт фасада вместе с балконами провести по решению жильцов дома
Днем 25 марта в Грязях на улице Правды обрушился один из балконов трехэтажного дома №56а. По словам инженера управляющей компании «Городское РСУ по обслуживанию жилфонда» Максима Меньшикова, недавно ФКР провел в доме ремонт, но фасадные работы из него были исключены
Как сообщили GOROD48 в региональном Фонде капремонта, ремонт дома на улице Правды проводился в 2021-2022 годах. Выполняясь работы по ремонту систем теплоснабжения и водоснабжения, кровли, систем газоснабжения.
«С прошлого года очередность проведения работ определяется по критериям, закрепленным в постановлении правительства Липецкой области № 182. Приоритетными являются такие показатели, как техническое состояние, год постройки, дата последнего ремонта. На основании критериев работы по капитальному ремонту фасада, в состав которых входит ремонт или усиление балконных плит, а также демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции в доме №56а по улице Правды запланированы на период 2029-2031 годов», — говорится в ответе ФКР по Липецкой области на запрос GOROD48.
В ФКР обратили внимание на то, что до момента капитального ремонта, организация, на обслуживании которой находится многоквартирный дом, обязана поддерживать его в технически исправном состоянии и производить необходимые работы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию.
«На территории субъекта есть порядок, который дает собственникам возможность перенести капитальный ремонт на более ранний срок», — добавили в ФКР.
Как сообщили GOROD48 в региональном Фонде капремонта, ремонт дома на улице Правды проводился в 2021-2022 годах. Выполняясь работы по ремонту систем теплоснабжения и водоснабжения, кровли, систем газоснабжения.
«С прошлого года очередность проведения работ определяется по критериям, закрепленным в постановлении правительства Липецкой области № 182. Приоритетными являются такие показатели, как техническое состояние, год постройки, дата последнего ремонта. На основании критериев работы по капитальному ремонту фасада, в состав которых входит ремонт или усиление балконных плит, а также демонтаж, монтаж, восстановление или замена ограждающих и несущих конструкций открытых балконов и лоджий с восстановлением гидроизоляции в доме №56а по улице Правды запланированы на период 2029-2031 годов», — говорится в ответе ФКР по Липецкой области на запрос GOROD48.
В ФКР обратили внимание на то, что до момента капитального ремонта, организация, на обслуживании которой находится многоквартирный дом, обязана поддерживать его в технически исправном состоянии и производить необходимые работы, обеспечивающие нормальную эксплуатацию.
«На территории субъекта есть порядок, который дает собственникам возможность перенести капитальный ремонт на более ранний срок», — добавили в ФКР.
4 356
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