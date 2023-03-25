Липчанка выиграла паралимпийский чемпионат России по настольному теннису

Знаменитый Юрий Старых подготовил ещё одну чемпионку.

Липчанка Кристина Нечаева стала победительницей чемпионата России по настольному теннису среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Паралимпийские соревнования прошли в Пензе, где в спортивном комплексе «Буртасы» соревновались 150 спортсменов из 36 регионов, в том числе победители и призёры Паралимпийских Игр.

Нечаева соревновалась в 10-м медицинском классе среди людей с минимальными ограничениями. К 10-му классу относятся те, кто имеет легкие поражения ног, но способен играть стоя.

Равных Кристине не нашлось. Она победила восьмерых соперниц и заслуженно получила «золотую» медаль.

Тренирует спортсменку знаменитый мастер спорта международного класса Юрий Старых.

На фото Нечаева и Старых.