В России

29 минут назад

Россия получила лишь четверть долгов с зарубежных стран

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#экономика #кредиты

По состоянию на 21 марта Россия получила 0,3 млрд рублей процентного дохода по долгам зарубежных стран и компаний-заемщиков в этом году.

В прошлом году проценты по государственным кредитам, предоставленным Россией правительствам иностранных государств и их юридическим лицам, составили менее четверти от запланированного уровня, - говорится в материалах о реализации плана-графика мероприятий Министерства финансов по выполнению документов стратегического планирования за 2022 год.

Вместо запланированных 48,68 млрд рублей с иностранных заемщиков было собрано только 11,13 млрд, - передает РБК.

В 2021 году процентный доход РФ по таким займам составлял чуть более 52 млрд рублей, а в 2020 году — свыше 64 млрд.

В качестве причины недостижения планового показателя Минфин указал "непоступление платежей от иностранных заемщиков в связи с введенными санкционными ограничениями". В феврале 2022 года Минфин США запретил осуществлять операции с российскими Центробанком, Минфином и Фондом национального благосостояния (ФНБ). Аналогичную меру по ограничению транзакций с Банком России оформил Евросоюз. ВЭБ.РФ, который выступал агентом по таким платежам в адрес РФ от иностранных государств, также попал под санкции США и ЕС.

То, что процентный доход окажется значительно ниже заложенного в прогноз уровня, было ожидаемым. Власти допускали его снижение в прошлом году до 9,7 млрд рублей. В текущем году прогнозируется рост этих поступлений до 40,3 млрд рублей, - следовало из проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы. Такой объем в теории должен стать возможным в том числе благодаря новому механизму уступки прав требований по долговым обязательствам. Право правительства его использовать в 2023 году было закреплено в Бюджетном кодексе. Предполагается, что уступка прав требований (де-факто продажа) может быть произведена в пользу юридических лиц, ведущих деятельность на территории страны-должника и не попавших под санкции. Таким образом власти смогут принимать оперативные решения для обеспечения поступления в федеральный бюджет задолженности иностранных государств перед Россией.

В 2023 году по состоянию на 21 марта Россией получено 0,3 млрд рублей процентного дохода по долгам зарубежных стран и компаний-заемщиков, - говорится в данных портала "Электронный бюджет". Сколько основного долга возвращено, не раскрывается, так как Минфин перестал публиковать данные об источниках финансирования дефицита бюджета.

"Информация по платежам от государств-дебиторов носит ограниченный характер и не раскрывается Минфином России", — пояснили в пресс-службе министерства.

На 1 января 2022 года задолженность нерезидентов перед российскими органами государственного управления равнялась $49 млрд, показывает статистика Банка России. По данным Всемирного банка на конец 2021 года, крупнейшими должниками России по двусторонним кредитам были Белоруссия (около $8,5 млрд), Бангладеш (около $4,4 млрд), Индия ($3,3 млрд), Вьетнам ($1,5 млрд) и Йемен (около $1,2 млрд); в этой же статистике по итогам 2020 года также фигурировала Венесуэла (около $3,1 млрд).

Низкие поступления процентов по государственным долгам связаны не только с санкциями, которые, безусловно, нарушили многие платежные схемы, но и с тяжелой ситуацией в бюджетах развивающихся стран, - считают эксперты.

Вследствие повышения ключевой ставки ФРС многим из них грозит дефолт по коммерческой задолженности, поясняет он. Еще одна причина — политическая.

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#экономика #кредиты

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