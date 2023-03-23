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Липецкий пловец выиграл первенство ЦФО и выполнил норматив мастера спорта России

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#Плавание
Липецкий пловец выиграл первенство ЦФО и выполнил норматив мастера спорта России

Наши "ихтиандры" начали собирать медальный урожай в Обнинске.

Липецкие пловцы завоевали первые медали на стартовавшем в Обнинске чемпионате ЦФО.

Триумфатором на дистанции 50 метров брассом стал 18-летний воспитанник Спортивной школы №3 «Лидер» Владислав Литаврин. Он занял 1-е место среди юношей, и при этом с результатом 29,04 секунды впервые выполнил норматив мастера спорта России.Среди взрослых результат Литаврина был 5-м, победил 19-летний Максим Троценко из Подмосковья - 27:13.

На этой же дистанции среди девушек 15-летняя воспитанница областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва Варвара Исаева завоевала «серебро» с результатом 33.71 секунды. Среди взрослых её результат был 7-м.

Липецких медалистов подготовили тренеры Юрий Медведев и Оксана Кравчук.

В первенстве ЦФО на голубых дорожках спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» участвуют около 600 спортсменов из 18 регионов.

Фото СШ №3 "Лидер"

2 428
#Плавание

Комментарии (2)

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13 минут назад
Умница! Так держать! Дальнейших побед!
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цирк

41 минуту назад
детский сад-143 проц
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