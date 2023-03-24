Сегодня в Липецке: душа города, рассказ о пещерах и стоит ли соглашаться работать в отпуске

Рассказываем всё самое необходимое про последний рабочий день недели.

Дождь

С каждым днём в Липецке становится чуть теплее, сегодня обещают уже 11-13 градусов. Но прошлые деньки были сухими, а сегодня возможен дождь.







Отключения на Матырском и Силикатном

Сегодняшние отключения холодной воды с 10:00 до 20:00 коснутся двух отдалённых посёлков города. В поселке Силикатном с комфортом временно расстанутся жители улиц Архангельской, Астраханской, Гидромеханизации, Силикатной, Усманской.







А в посёлке Матырском отключат воду на улице Российской в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, а также в частных домах на улицах 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, переулках Добром, Тополином.

Отключения света

Из-за ремонтных работ на электросетях с 09:00 до 17:00 погаснет свет на улице Алмазной, 6, 6/1 и на улице Космонавтов, 11а.

С 9:00 до 16:00 без электричества останутся улицы Зоологическая, 38; Индустриальная, 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224; Механизаторов, 16; Небесная, 10, 15; на проспекте Победы, 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103; на Полярной, 19; Речной, 24; Садовой, 51; Сенной, 2; Смоленской, 40, 34, а также в частном секторе улиц Буденного, Сырской, и переулка Рядового.







Самое короткое плановое отключения с 9:00 до 15:00 ждёт Ангарскую, 1.

Пробки

По мере приближения лета не только теплеет, но и машин с каждым днём на дорогах становится всё больше. А сегодня ещё пятница – день максимальной загрузки дорог. С раннего утра на электронных картах города появились не только жёлтые, но уже и красные участки. Пятничное движение – особый экстрим, поэтому сегодня как никогда перед выездом нужно заглянуть в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения: пара минут на изучение обстановки поможет сэкономить уйму времени в пути.

Приём у вице-мэра

Сегодня липчане смогут поговорить в вице-мэром Анной Шамаевой. Приём она проведёт в здании администрации Липецка на улице Театральной, 1в кабинете 102 с 14:00.







Анна Шамаева в мэрии курирует департаменты - развития территории, опёки и попечительства, культуры и туризма, физической культуры и спорта, отдел по работе с молодёжью.

«Погружения Ilugdin Trio» (12+)

Отличной идеей станет скоротать сегодняшний вечер за хорошей музыкой. Липецкая государственная филармония приглашает в концертный зал «Унион» (ул. К.Маркса,2) на концерт «Погружения Ilugdin Trio».







В составе трио выступают Дмитрий Илугдин (фортепиано), Пётр Ившин (ударные) и Михаил Дмитриев (контрабас). Творчеству Ilugdin Trio трудно подобрать точное стилевое определение. В этой музыке удивительно легко и свободно соединяются исконно русская напевность и свобода джаза, классическая монументальность и дерзость инди-рока.



В программе прозвучат авторские композиции Дмитрия Илугдина из последних трёх альбомов трио («Live Sketches», «My Story» и «Reflection»), а также новые пьесы.

Что вы знаете про пещеры (12+)

Ещё одно предложение на вечер – посмотреть познавательный документальный фильм в Липецкой областной универсальной научной библиотеке (ул. Кузнечная, 2).

Библиотека приглашает желающих в 18:00 на встречу с липецким режиссером Владимиром Корзинкиным. Он покажет фрагменты своего фильма «Пещеры Липецкой области» и расскажет о процессе создания ленты.







Работая над картиной, автор активно сотрудничал с краеведами, читал специальную литературу, узнал немало исторических и научных фактов и легенд. Например, не все знают, что в Липецкой области около 30 пещер естественного и искусственного происхождения. Есть природные пещеры, которым более миллиона лет, по преданию, в одной из таких, на Ворголе, Тамерлан спрятал свои сокровища.

Самая православная выставка (12+)

В липецком областном краеведческом музее (ул. Ленина, 25) начала свою работу новая выставка «Из истории Липецкой и Елецкой епархий».

Это совместный проект музея и комиссии по канонизации святых Липецкой митрополии. Посетители могут проследить историю православия в наших краях с древнейших времён. Православные храмы строились на липецкой земле уже с середины XVI столетия. К началу XX на территории Липецкого края насчитывалось уже более 500 храмов и около десятка монастырей. В витринах посетители увидят подлинные экспонаты XVIII-XX веков и фотографии святых мест Липецка, Ельца, Задонска, Лебедяни. На выставке представлены материалы, рассказывающие о восстановлении монастырей и храмов и современной жизни Липецкой митрополии. Выставка продлится до 14 мая 2023 года.



Фото Липецкого областного краеведческого музея



График работы музея: ежедневно с 10 до 19:00, четверг – с 11 до 20:00, выходной – понедельник.

Душа Липецка

Сегодня в 17.00 в музее «Городская управа» (ул. Октябрьская, 57) состоится открытие выставки «Душа Липецка. Графика архитектора Натальи Дмитриевой».

Наталья Дмитриева – член Союза архитекторов России, в прошлом 15 лет (2003-2018 гг.) являлась доцентом кафедры архитектуры ЛГТУ. С её участием в Липецке построены Дворец Правосудия, здание Арбитражного суда на площади Петра Великого, прошла реставрация дома купца Русинова на улице Ленина под Дворец бракосочетания.



Дом купца Русинова, где тысячи липчан вступили в брак



Всю свою жизнь архитектор стремится к сохранению старинной застройки Липецка. Она рисует старые здания, некоторые из которых теперь остались, увы, лишь в фотографиях, да ещё рисунках Натальи Дмитриевой. Своим творческим опытом она делится с липчанами.

Музей работает со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.

Детский театральный фестиваль (6+)

В липецкой гимназии №59 «Перспектива» (проезд Сержанта Кувшинова, 8) в 15:00 начнётся фестиваль детских театральных коллективов «Театр и дети».







В Липецке более десяти детских театров и творческих студий, например, «Фаэтон» в школе №49. Коллективы собираются раз в год, чтобы порадовать друг друга творческими новинками и побороться на призы. К этому событию юные артисты готовятся весь год Зрителями, как правило, становятся родители и одноклассники, но на фестивале рады каждому.

Садоводам и огородникам (12+)

Заседание клуба «Василиса Премудрая» в ДК «Матырском» (ул. Энергостроителей, 4а) сегодня в 12:00 будет посвящено началу дачного сезона.







Многие женщины «серебряного возраста» увлечены темой огородничества, садоводства и цветоводства. В их домах на подоконниках уже стоит рассада, заготовлены семена. Самое время обменяться своим опытом выращивания растений, раскрыть секреты богатых урожаев и обильного цветения. Всему этому будет посвящёны новая встреча. Участниц познакомят с новыми сортами овощных, плодово-ягодных и цветочных культур, между собой они смогут обменяться семенами.

Работа в отпуске

Впереди выходные, поэтому затронем тему отдыха. Ну и работы, конечно, куда же без неё? Исследования «Авито» показали, что больше половину людей – 51% считают недопустимой работу в период отпуска.

32% респондентов в отпуске не проверяет рабочую почту и сообщения, 21% не отвечают на рабочие звонки. 46% опрошенных сказали, что за последние три года им ни разу не приходилось работать во время отдыха. Больше всего тех, кто во время заработанного отдыха отключается ото всех рабочих процессов в медицине - 59%, сфере транспорта и логистики – 58 %.







Но остальным, видимо, приходится и в отпуске не забывать по любимую работу: как минимум, отвечать на телефонные звонки. Представители «Авито» напоминают работодателям, что право гражданина на отдых охраняется законом, а восполнять нехватку рабочих рук советуют временным персоналом.

Дорогие липчане! Впереди два выходных, один рабочий (сокращённый) день и бурный вечер пятницы. Вроде бы всё расписано по минутам, но в ваш плотный пятничный график обязательно должен входить и просмотр новостей. В современном мире без этого никуда. Ждём вас как можно чаще на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего интересного и полезного. Увидимся!