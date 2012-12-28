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Общество
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25 минут назад
В Подгорном и Матырском отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 8 июня без холодной воды временно останутся жители села Подгорное и района Матырского, предупредили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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