В Подгорном и Матырском отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 8 июня без холодной воды временно останутся жители села Подгорное и района Матырского, предупредили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ подачу холодной воды ограничат в домах №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Подгоренской и №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней (Подгорное), а также в частном секторе улиц Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Бахаева, Басинского, Полунина, в переулке Каштановом.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.