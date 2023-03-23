Общество

59 минут назад

В районах Силикатном и Матырском отключат холодную воду

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#отключения
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В районах Силикатном и Матырском отключат холодную воду

24 марта «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на своих сетях в двух районах города – неудобства из-за отсутствия холодной воды затронут жителей 11 улиц областного центра. 

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители района Силикатного – улиц Архангельской, Силикатной, Усманской, Астраханской, Гидромеханизации. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Астраханская, 9. 

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в части поселка Матырского – в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 по улице Российской, в частном секторе улиц Российской, 70 лет Октября, Солнечной, Саратовской, переулках Добром, Тополином. Машина с водой будет находиться по адресу: улица Российская, 19. 

24 марта «Липецкэнерго» также будет проводить плановые ремонтные работы на своих электрических сетях. 

С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 6, 6/1 по улице Алмазной, № 11а по улице Космонавтов. 

С 09:00 до 16:00 без света останутся дома № 38 по улице Зоологической, №№ 2, 15, 112, 119а, 169, 175, 183а, 224 по улице Индустриальной, № 16 по улице Механизаторов, №№ 10, 15 по улице Небесной, №№ 91, 91а, 93, 93а, 95, 101, 103 по проспекту Победы, № 19 по улице Полярной, № 24а по улице Речной, № 51 по улице Садовой, № 2 по улице Сенной, № 40, 43 по улице Смоленской, также обесточат улицы Буденного, Сырскую, переулок Рядовой. 

С 09:00 до 15:00 не будет электричества в доме № 1 по улице Ангарской. 

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#отключения
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