Коронавирус в России: вакцинированных больше не считают?

На официальном портале о COVID-19 больше не публикуют данные об уровне коллективного иммунитета к вирусу: ранее статистика использовалась для введения ограничительных мер, сейчас такая практика не нужна. Коронавирусная инфекция в ближайшем будущем, возможно, превратится в сезонную.

Кривая заболеваемости COVID-19 на прошлой неделе пошла вниз. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 9,5 до 13 тысяч случаев. Число летальных случаев также чуть снизилось – оно составляло от 32 до 44 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 57 764 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 480 857 человек, из них 396 769 скончались.



В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, на этой неделе немного выросло, оно колебалось от двузначных до трехзначных показателей – с понедельника по пятницу фиксировали от 78 до 109 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3961 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 180 807 случаев коронавирусной инфекции.



На прошлой неделе заболеваемость COVID-19 снизилась на 11,5% - как пояснили в Роспотребнадзоре, по-прежнему преобладают геноварианты омикрон-штамма, сообщает «Российская газета». Сократилось на 16,9% и число госпитализаций, сообщает ТАСС со ссылкой на федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. При том, заболеваемость все-таки росла в 27 регионах, число госпитализаций увеличилось в 22 регионах, отметили в штабе. Несмотря на улучшение ситуации, сохраняются рекомендации соблюдать в регионах профилактические и противоэпидемические мероприятия.



На официальном портале о COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» перестанут публиковать данные о вакцинации и коллективном иммунитете, сообщает «Коммерсант». замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов пояснил - сведения нужны были для введения ограничительных мер. Большая их часть в России уже приостановлена. А у жителей страны достигнут определенный уровень коллективного иммунитета – он поддерживается несколькими факторами: проведенной массовой вакцинацией, прошедшими подъемами заболеваемости, масштабом распространения коронавируса, заразностью «омикрона». В нынешних условиях такая практика уже не нужна. На официальном ресурсе остается лишь статистика о ежедневно выявляемых случаях, а также числе госпитализаций и количестве выздоровевших за последние сутки. Информация о числе людей, прошедших вакцинацию, будет периодически публиковаться Минздравом России наравне с данными о вакцинации от гриппа.



Заболеваемость ковидом в России в этот весенний сезон, скорее всего, не вырастет, передает ТАСС мнение сразу нескольких экспертов. Хотя они не исключают, что рост может произойти – динамику распространения вируса SARS-CoV-2 сейчас сложно прогнозировать. По мнению вирусолога, главного научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолия Альтштейна, пандемия ковида тянется волнообразно, но следующий подъем меньше предыдущего. Вместе с тем, считает его коллега, вирусолог Александр Лукашев, какие-то незначительные колебания заболеваемости вполне возможны. Свой прогноз в беседе с порталом URA.RU сделал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков – он предполагает, что в будущем инфекция будет все реже тревожить человеческую популяцию, давая волны не каждый год. Приходить заболевание будет преимущественно в осенний период. При этом, как отметил вирусолог, следующий эпидемиологический сезон в России должен пройти спокойнее, чем предыдущий.



Коронавирусная инфекция может стать сезонной и перестанет быть пандемическим вирусом уже в этом году, не исключил в интервью РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский. Это происходит благодаря тому, что накапливается иммунная прослойка – часть людей вакцинированы, большая часть уже переболела. Однако это может произойти только в том случае, если не будет какой-то значимой мутации вируса, пока такая вероятность существует, подчеркнул Вознесенский.



Вместе с тем, говорить об окончании пандемии COVID-19 в 2023 пока рано, об этом рассказала «Газете.ру» заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева. Хотя уменьшение числа тяжелых случаев позволяет надеяться на то, что в ближайшем будущем COVID-19 станет сезонным заболеванием. По ее словам, сейчас у большинства пациентов инфекция протекает по типу острой респираторной инфекции. Аналогичного мнения придерживается заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного медицинского образования Михаил Каган. В беседе с «Известиями» он отметил, что в отношении пандемии коронавируса многое еще останется неясным, меры предосторожности по-прежнему должны сохраняться. Врач напомнил, что в России по-прежнему ежедневно регистрируется около 10 тыс. новых случаев заражения COVID-19 и сотни связанных с ним госпитализаций. Он добавил, что, возможно, установление точной даты окончания пандемии не имеет значения. Самое важное - это количество продолжающихся инфекций, госпитализаций и смертей, а также меры, которые необходимо принять, чтобы избежать заражения.



