Дождь закончится, на улице до +6

В ближайшие трое суток влияние на погоду в регионе будет оказывать юго-восточная, а затем юго-западная периферия антициклона – осадков не ожидается.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 и 19 марта – 0-1 градуса тепла, что на 1-2 градуса выше нормы, 20 марта – 3-4 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 марта в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/сек. Ночью – от 0 до -5 градусов, днем – от +1 до +6 градусов.



В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью – от -2 до -4 градусов, днем она составит от +3 до +5 градусов.



День 18 марта стал самым теплым в Липецке в 1989 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1942 году – 22 градусов мороза.



