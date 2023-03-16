Здоровье

сегодня, 14:39

В Липецкой области заболели туберкулезом трое детей и два подростка

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#туберкулёз
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В Липецкой области заболели туберкулезом трое детей и два подростка

Родителей просят не игнорировать пробу Манту и Диаскин-тест.

В прошлом году в Липецкой области заболело туберкулезом трое детей и два подростка, все они были выявлены при проведении туберкулинодиагностики, причем в ряде случаев заболевания были связаны с отсутствием настороженности со стороны родителей и недоверием родителей к пробе Манту и Диаскин-тесту как к методу своевременного выявления туберкулеза. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Туберкулез относится к социально значимым заболеваниям, представляющим опасность для окружающих. Воздушно-капельный механизм передачи и высокая устойчивость возбудителя во внешней среде обеспечивает распространение инфекции среди всех групп населения при совместном пребывании с источниками инфекции в общественном транспорте, торговых центрах, других местах массового пребывания населения. Особенностью детского туберкулеза является бессимптомные начало и течение заболевания, жалобы и клинические проявления возникают при запущенных формах заболевания», - отмечают в Роспотребнадзоре и призывают не игнорировать иммунодиагностику.
868
#туберкулёз
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