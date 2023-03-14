Происшествия

12 минут назад

Продавшего участнику «Проверочной закупки» винтовку ельчанина оштрафовали на 10 000 рублей

86
#оружие #боеприпасы
1
Продавшего участнику «Проверочной закупки» винтовку ельчанина оштрафовали на 10 000 рублей

Штраф оказался даже меньше стоимости винтовки.

Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины по части 7 статьи 222 УК РФ «Незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж».

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, осенью прошлого года ельчанин разместил в интернете объявление о продаже пневматической однозарядной пружинно-поршневой винтовки «Hatsan MOD.125» 4,5 мм калибра с дульной энергией до 30,7 Дж. Но в качестве покупателя выступил полицейский в рамках «Проверочной закупки». Он договорился с подсудимым о продаже по телефону, и после при личной встрече участников сделки винтовка была продана за 18 тысяч рублей.

Подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался.

Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, явку с повинной, положительные характеристики, отсутствие судимостей, наличие детей на иждивении и назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.
86
#оружие #боеприпасы
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липчанин нашёл в траве женскую сумку и пустился тратить деньги её обладательницы на спиртное и сауны
#кража
2
Липчанин нашёл в траве женскую сумку и пустился тратить деньги её обладательницы на спиртное и сауны

29 минут назад

Происшествия
Девятиклассник на спор украл из магазина в ТРЦ «Европа» телефон, наушники и деньги
#кража
5
Девятиклассник на спор украл из магазина в ТРЦ «Европа» телефон, наушники и деньги

сегодня, 15:16

Происшествия
Полицейского задержали при получении взятки в 50 тысяч рублей
#взятка
4
Полицейского задержали при получении взятки в 50 тысяч рублей

сегодня, 15:00

Происшествия
Интим не предлагать: обманули уже семерых
#мошенничество
10
Интим не предлагать: обманули уже семерых

сегодня, 14:36

Происшествия
Сбивший женщину и скрывшийся 22-летний водитель получил три года условного срока
#авария #ДТП
3
Сбивший женщину и скрывшийся 22-летний водитель получил три года условного срока

сегодня, 14:31

Происшествия
Энергетики пообещали компенсировать ущерб владелице провалившейся на Первомайской «Шкоды»
#коммунальная авария #провал
5
Энергетики пообещали компенсировать ущерб владелице провалившейся на Первомайской «Шкоды»

сегодня, 14:12

Общество