Происшествия
12 минут назад
Продавшего участнику «Проверочной закупки» винтовку ельчанина оштрафовали на 10 000 рублей
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Штраф оказался даже меньше стоимости винтовки.
Елецкий районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины по части 7 статьи 222 УК РФ «Незаконный сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж».
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, осенью прошлого года ельчанин разместил в интернете объявление о продаже пневматической однозарядной пружинно-поршневой винтовки «Hatsan MOD.125» 4,5 мм калибра с дульной энергией до 30,7 Дж. Но в качестве покупателя выступил полицейский в рамках «Проверочной закупки». Он договорился с подсудимым о продаже по телефону, и после при личной встрече участников сделки винтовка была продана за 18 тысяч рублей.
Подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, явку с повинной, положительные характеристики, отсутствие судимостей, наличие детей на иждивении и назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, осенью прошлого года ельчанин разместил в интернете объявление о продаже пневматической однозарядной пружинно-поршневой винтовки «Hatsan MOD.125» 4,5 мм калибра с дульной энергией до 30,7 Дж. Но в качестве покупателя выступил полицейский в рамках «Проверочной закупки». Он договорился с подсудимым о продаже по телефону, и после при личной встрече участников сделки винтовка была продана за 18 тысяч рублей.
Подсудимый вину признал, от дачи показаний отказался.
Суд учёл смягчающие обстоятельства: признание вины, явку с повинной, положительные характеристики, отсутствие судимостей, наличие детей на иждивении и назначил наказание в виде штрафа в 10 тысяч рублей.
86