Ночью из-за короткого замыкания в пустой квартире вспыхнул пожар

Чтобы пробраться в квартиру пожарные использовали автолестницу.

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Сегодня в 02:07 жильцы дома №9 по улице 50 лет НЛМК вызвали пожарных: один из подъездов дома заволокло дымом. Прибывшие наряды пожарной охраны обнаружили источник задымления - квартиру на пятом этаже. В ней никого не было и пожарным пришлось использовали автолестницу, чтобы пробраться к очагу возгорания и потушить пламя.



«Площадь пожара составила 2 кв.м. Пострадавших и погибших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание», - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Липецкой области.

