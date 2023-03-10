Происшествия

33 минуты назад

Ночью из-за короткого замыкания в пустой квартире вспыхнул пожар

458
#пожар

Чтобы пробраться в квартиру пожарные использовали автолестницу.

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Сегодня в 02:07 жильцы дома №9 по улице 50 лет НЛМК вызвали пожарных: один из подъездов дома заволокло дымом. Прибывшие наряды пожарной охраны обнаружили источник задымления - квартиру на пятом этаже. В ней никого не было и пожарным пришлось использовали автолестницу, чтобы пробраться к очагу возгорания и потушить пламя.  

«Площадь пожара составила 2 кв.м. Пострадавших и погибших нет. Причиной возгорания стало короткое замыкание», - сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Липецкой области. 
458
#пожар

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