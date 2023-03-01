Рубилово за плей-офф: «Липецк» отыгрался с 0:3, но всё равно уступил в овертайме

Завтра у нашей команды последний матч "регулярки" и последний шанс.

Настоящим шоу с обилием заброшенных шайб обернулся сегодняшний матч во дворце спорта «Звёздный», в котором «Липецк» принимал новочебоксарский «Сокол». Липчане по ходу встречи сумели отыграть отставание в три шайбы, но в итоге уступили в дополнительное время – 4:5.

Матчи первого круга в Новочебоксарске принесли две победы нашей команде – 2:0 и 4:3, но команда из Чувашии с тех пор заметно прибавила и вот уже коллективы конкурируют за место в плей-офф. Перед игрой «Липецк» шёл на 7-м месте, «Сокол» на 8-м – у обеих команд по 36 очков, при этом у «соколов» два матча в запасе – но вывалиться из «восьмёрки» может любая из команд, ведь на пятки ещё наступает «Прогресс» из Глазова. В общем, очки нужны обеим командам – «кровь из носу».

Но уж слишком безалаберно начала липецкая оборона в первом периоде. Не прошло и 10-ти минут, как на табло горели цифры – 0:3 не в нашу пользу.

Первую шайбу игрок гостей Артём Вахтов забил на 3-й минуте после простого отскока шайбы от борта: защитник «Липецка» почему-то решил уехать с «пятачка» в другую сторону…

Вторую шайбу забросило всё то же звено гостей, но уже в большинстве: на этот раз Вахтов выступил ассистентом в классическом розыгрыше большинства и Никита Матросов броском со средней дистанции отправил шайбу аккурат впритирку с дальней штангой.

Матросов, у которого к тому времени были уже 1+1 очков, на 10-й минуте бросил в прорыв Михаила Леонова, который по пути обыграл защитника и с близкого расстояния затолкал шайбу в «домик» Максиму Пузякову – 0:3….

За полторы минуты до перерыва «Липецку» удалось размочить счёт за счёт индивидуальных действий Матвея Коковина. Наш форвард сам перехватил неаккуратную передачу соперников в средней зоне, прорвался к воротам и точно бросил – 3:1.

Начало второго периода тоже не вселило оптимизм: на 24-й минуте Даниил Грачёв в падении отправил в наши ворота четвертую шайбу – 4:1.

Еще в нескольких эпизодах липчан выручил Пузяков, так что в воздухе пахло скорее разгромом нашей дружины. Но однажды «Липецку» всё же удалась комбинация на загляденье: партнёры так ловко разыграли шайбу, что Василий Балмашнов с пары метров бросал уже по пустым воротам – 4:2.

А вот в третьем периоде липецкая команда напомнила уже раненного зверя. Даже несмотря на то, что наши парни в самом начале загубили примерно полминуты игры впятером против троих «соколят», подрпечные Андрея Лунёва смогли сравнять счёт. Балмашнов на 47-й минуте вылез к воротам с парой защитников на спине, бросил в неудобной руки и сам же преуспел на добивании – 4:3. А за три с половиной минуты до сирены бильярдный по точности броско низом в дальний угол удался Коковину, тоже оформившему «дубль». Балмашнов в этой атаке выступил ассистентом.

«Могут, когда захотят!», - неслось по трибунам с некоторым сожалением по поводу, сколько было упущено в начале матча. Увы, но героическое спасение стоило команде больших затраченных сил. И, вероятно, их уже не хватило на овертайм, который проходил в формате 4х4. На исходе 4-й минуте гостях удалась классическая атака «2 в 1» и Максим Наговицын точно бросил в угол, принеся гостям победу.

Завтрашний повторный матч станет для «Липецка» и заключительным в регулярном чемпионате. Расклад простой: победа почти гарантирует «Липецку» место в плей-офф, любой другой результат, скорее всего, сделает его «третьим лишним» в гонке оставшихся претендентов.

МХК «Липецк» - «Сокол» (Новочебоксарск) – 4:5 от (1:3, 1:1 2:0, 0:1).

ШАЙБЫ: 0:1 – Вахтов (Н.Матросов), 02:31. 0:2 – Н.Матросов (Вахтов), 05:44, бол. 0:3 – М.Леонов (Н.Матросов), 09:09. 1:3 – М.Коковин, 18:35. 1:4 – Д.Грачёв (Д.Гатауллин), 23:47. 2:4 – Балмашнов (М.Коковин, К.Коваленко), 24:19. 3:4 – Балмашнов (К.Коваленко, 46:02). 4:4 – М.Коковин (Балмашнов, К.Коваленко), 56:26. 4:5 – Наговицын, 63:50.

Вратари: М.Пузяков – Ю.Игнатьев.

Штраф: 6 –10. Броски: 28 – 23. Вбрасывания: 34 –25.

Судьи: А.Демичев (Москва), И.Попов, Н.Забаков (оба Липецк).

1 марта. Липецк. ДС «Звездный». 428 зрителей.