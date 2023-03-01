«Металлург» проиграл на сборе, получив два пенальти в свои ворота

Бомбардир Глебов, упущенное преимущество, красавчик Кобзев.

В третьем матче на сборе в Крымске липецкий «Металлург» проиграл «Химику» из Дзержинска Нижегородской области – 1:2.

Еще в середине первого тайма сложно было поверить в поражение липчан. «Металлург» вёл в счёте и владел заметным преимуществом. Однако «что-то пошло не так...».

Сергей Первушин, в распоряжении которого осталась ограниченная обойма игроков, просто не мог порадовать разнообразием вариантов. Матч начал тот же самый набор полевых футболистов, что и в двух предыдущих встречах в Крымске, а место в воротах с первых минут занял Александр Кобзев.

Уже в дебюте матча наш форвард Максим Григорьев ударом с 20 метров попал в перекладину, но все же гол не заставил себя долго ждать. Илья Глебов, который на предсезонке, как влитой, смотрится на правом фланге, промчался по своему краю, сместился в центр и пробил по воротам. В видеотрансляции показалось, что мяч в последний момент задел Максим Гайдуков, боровшийся перед воротами с защитником на плечах. Но после игры разобрались – мяч забил именно Глебов.



После этого «Металлург» не раз мог увеличить счёт. Хорош был удар Иванникова, закрутившего мяч со штрафного – соперников выручил голкипер. По чужим воротам постреливали даже центральные защитники: Николай Смирных расчехлил пушку в середине первого тайма – выше.



Первые полчаса наша команда провела чуть ли не идеально, но затем удивило, с какой лёгкостью «Металлург» пропустил. Потеря мяча на своём поле, обыгранный защитник липчан… В итоге Алексей Сергиенко издали обводящим ударом попал точно в дальний угол впритирку со штангой – 1:1.

Вернуть себе преимущество «Металлург» до перерыва не смог, а «химики» провели ещё пару потенциально опасных атак.

Во втором тайме «Металлург» был обязан выходить вперед, но выведенный на завершающую позицию Гайдуков не сумел забить с линии штрафной, а примчавшийся на добивание Григорьев нарушил правила.

А затем у нас началась «черная полоса» в обороне. «Химик» пробивал штрафной, мяч заметался вблизи липецких ворот и отскочил в руку Максима Елеева – пенальти. Иван Сутугин чётко реализовал удар -2:1.

Всего через две минуты (!) мяч вновь понесли на 11-метровую отметку. Николай Смирных неожиданно уступил в единоборстве сопернику и не нашёл ничего лучшего, чем свалить его в штрафной. На сей раз удар у «Химика» вызвался выполнять Игорь Беляков, пробивший, к слову, весьма неплохо – в правый нижний угол ворот, но Кобзев разгадал манёвр и полетел туда же, успев достать снаряд кончиками пальцев. Браво, голкипер!

Несмотря на неудачно складывавшуюся картину на табло, Первушин не стал отказываться от первоначальных планов по заменам и перестановкам.

В середине тайма места двух латералей (атакующих фланговых защитников) заняли Александр Викторов справа и Максим Сазонов слева. А номинальный бровочник Максим Елеев занял место правого центрального защитника.

«Металлург» делал всё, чтобы уйти от поражения. На последних минутах Григорьев толком не дотянулся до мяча вблизи чужих ворот. А дальнему удару Елеева немного не хватило точности.

Тем самым на сборе в Крымске у «Металлурга» полный набор: победа над «СКА-Ростов» - 2:0, ничья с «Чайкой» из Песчанокопского - 2:2 и поражение от «Химика», хотя этот соперник представлялся наименее грозным: когда-то в 2014 году команда Дзержинска выбила липчан из 1/32 Кубка России, сравняв счёт за 9 секунд до конца основного времени и победив в серии пенальти – 5:3. Если бы не это, ЦСКА приехал бы в Липецк на несколько лет раньше: а следующей стадии армейцы победили в Дзержинске – 2:1. Но тогда «химики» выступали в ФНЛ, а сейчас они –скромный клуб второго дивизиона, который занял на первом этапе в группе 2.2 10-е место из 11-ти команд. Но, как говорится, на сборах все соперники равны.

4 марта липчан ждет заключительная встреча на сборе с «Зенитом-Ижевск».

«Металлург» - «Химик» (Дзержинск) – 1:2 (1:1).

Голы: 1:0 - Макс.Гайдуков, 5. 1:1 – Сергиенко, 34. 1:2 – Сутугин, 51 с пен.



На 53-й минуте И.Беляков ("Химик") не забил пенальти (вратарь)



«Металлург»: Кобзев, Анд.Алексеев (М.Сазонов, 57), Белов (Поярков, 60), Войдель (к), Смирных (Викторов, 55), Елеев, Д.Поярков (Баязов, 46), Н. Иванников, Макс.Гайдуков (Ахвледиани, 55), И.Глебов (Болдырев, 44), М.Григорьев.

«Химик»: Шулкин (И.Сальников,46), Арт.Широков (к), С.Доронин, И.Ермаков, Рябков (Абрамушкин, 80), Адр Ермаков (Груничев, 26), Алекс. Сергиенко, Сутугин, Храмов (Георг. Минаев, 80), Дм. Соловьёв (И.Беляков, 46), Абрамушкин (Р. Кабутов, 46 (С.Тимошкин,72).

Предупреждён Храмов, 18 («Химик»).

1 марта. Крымск. Стадион «Гигант».