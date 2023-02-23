В День защитника «Металлург» блеснул атакой

С "Чайкой" из Песчанокопского наши разошлись результативной ничьей.

Липецкие футболисты достойно выглядели в первом контрольном матче на южном сборе в Крымске.

Соперником нашей команды был один из лидеров группы №1 (бывшая «Юг) и претендент на выход в первую лигу «Чайка» из Песчанокопского (Ростовская область), встреча завершилась вничью – 2:2, причем дончане сумели уйти от поражения лишь на предпоследней минуте.

Сергею Первушину пришлось искать замену ушедшему в костромской «Спартак» в последний день трансферного окна защитнику Алексею Соловьёву. При этом «Металлург» не может никем заменить выбывшего, поскольку из-за долгов на команду наложен запрет на приглашение новых игроков.

Даже кадровый голод не заставил Первушина отказаться от привычной схемы с тремя центральными защитниками, но пришлось переводить в оборону капитана команды Романа Войделя. Опытнейший 37-летний Войдель, по прозвищу «Профессор», способен сыграть на любой позиции на поле, но с его переводом в защиту «сталевары» теряют организатора и связующего игрока в середине поля, что чревато проблемами в будущем.

В остальном состав нашей команды был довольно предсказуемым. Перестроенная заново оборона и оказалась больным местом, на которую «Чайка» результативно надавила уже на 4-й минуте: после навеса в нашу штрафную неразберихой в задней линии липчан воспользовался арендованный у «СКА-Хабаровск» 21-летний нападающий Кирилл Климов.

Он, кстати, хорошо известен Первушину: в весенней части чемпионата России 2020/21 провёл под его руководством 11 матчей в Премьер-Лиге за «Тамбов». А ещё радовал результативностью в матчах за юношеские сборные России – 23 матча, 10 голов.

Начало встревожило. Тем более, что «Чайка» в отличие от липчан проводила уже 3-й полноценный сбор на юге (один из них в Турции) и играла свой 8-й зимний матч. Команда обладателя Кубка УЕФА в составе «Зенита» и «бронзового» призёра Евро-2008 Игоря Семшова ранее на сборах обыгрывала, например, воронежский «Факел» из Премьер-Лиги – 1:0.

Но липчане постепенно нащупали свою игру. И сумели завершить первый тайм в свою пользу. На 34-й минуте после флангового навеса Ильи Глебова Николай Иванников поразил ворота «чаек» в одно касание – 1:1.

А на 41-й минуте отличился экс-форвард сборной России Максим Григорьев, который нынешней зимой не уходит с поля без года ни в двусторонних, ни в контрольных встречах. Вновь в качестве ассистента выступил Глебов, а Максим вывел липчан вперёд.

Второй тайм выдался для нас «грозовым»: «Чайка всеми силами пошла вперёд. Уже на 48-й минуте Климов выскакивал один на один с вратарём, но пробил мимо.

Во второй половине встречи наши ворота защищал уже Максим Матюша, который и стал одним из главных героев матча. Особенно был хорош момент, когда Климов на скорости ворвался в нашу штрафную и пытался пробить верхом, но Матюша кончиками пальцев перевел мяч на угловой. Спустя пару минут вратарь вновь выручил после удала в падении Павла Долгова, бывшего форварда «Металлурга», яростно пытавшегося забить своему бывшему клубу. В прошлом сезоне воспитанник питерского «Зенита» Долгов провёл за нашу команду 11 матчей в первой лиге, но голами не отметился, затем не особенно удачно съездил в Казахстан, а перейдя зимой в «Чайку» раскрылся, забив в контрольных матчах 5 мячей. Но сегодня липецким защитникам удалось его сдержать.



Матюша во втором тайме "тащил"



Концовка матча прошла при подавляющем преимуществе «Чайки», тем более, что Семшов имел куда больше возможностей усилить игру заменами, чем его коллега Первушин. Но до опасным моментов дело не доходило. Южан выручил стандарт: 24-летний Михаил Тихонов, сын легенды «Спартака» и сборной России Андрея Тихонова, навесил со штрафного и брутальный капитан «Чайки» Александр Хохлачёв ударом с лету установил окончательный счёт. Играть оставалось одну минуту…

- Интересный, хороший спарринг. «Металлург» — опытная команда, где собраны футболисты, которые поиграли и в первой, и в высшей лиге. Мы начали достаточно неплохо, но потом не понравилось то, что своими невынужденными ошибками потеряли нить игры и инициативу. Допустили две грубейшие ошибки, которыми воспользовался соперник и забил нам мячи. Порадовало, что не опустили руки и пытались отыграться, что и произошло в конце. Есть, что исправлять, потому что повторяются одни и те же ошибки, - подвёл итог Семшов, команда которого этим матчем завершила программу сбора.

А у «Металлурга» впереди ещё две недели тренировок и три контрольных матча, ближайших из которых 26 февраля с другим представителем группы №1 «СКА-Ростов» из Ростова-на-Дону.

«Металлург» - «Чайка» (Песчанокопское) – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 - К.Климов, 4. 1:1 – И.Иванников, 34. 2:1 – М.Григорьев, 41. 2:2 – Хохлачёв, 90 (штрафной).

«Металлург»: Кобзев (Матюша, 46). Смирных. Войдель. Белов. Елеев (Викторов, 85). Анд.Алексеев (М.Сазонов, 74). Д.Поярков, Н.Иванников (Баязов,74). И.Глебов (Горбатенко,85). Гайдуков (Болдырев, 66). М.Григорьев (Ахвледиани, 70).

«Чайка»: Аверкин. Вл-в Волков (Анд.Ивашин, 71). Ужгин. М.Тихонов. Синяк. Зарыпбеков (Хохлачёв,55). Садов (Д.Квеквескири, 64). Кожедуб. Колмаков (Чибисов, 55). П.Долгов. К.Климов.

Предупреждены: М.Григорьев, 17. И.Глебов, 60 - Синяк, 53.

23 февраля. Крымск. Стадион «Гигант». Без зрителей.

Фото ФК "Чайка"

