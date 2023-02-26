«Металлург» на сборе победил команду рэпера Басты

На юге наша команда демонстрирует неплохую готовность.

Во втором матче на предсезонном сборе в Крымске липецкий «Металлург» взял верх над одним из лидеров группы №1 второго дивизиона (бывшая зона «Юг») «СКА-Ростов» из Ростова-на-Дону – 2:0.

Главный тренер Сергей Первушин выпустил на поле тот же стартовый состав, что и в прошлом ничейном матче с «Чайкой» из Песчанокопского, с той лишь разницей, что место в воротах с первых минут занял один из героем предыдущей встречи Максим Матюша.

Впрочем, особенно много работы не было ни у Матюши, ни у заменившего его во втором тайме Александра Кобзева. «Металлург» грамотно оборонялся, несмотря на возникшую нехватку центральных защитников. Оборону цементировал специально переведённый туда 37-летний капитан команды Роман Войдель по прозвищу «Профессор»: пройти его и товарищей ростовское армейцы не смогли ни разу.

А «Металлург» удачно воспользовался своими шансами. На 23-й минете липчане подавали угловой, ростовчане сумели выбить мяч из своей штрафной, но на подборе первым оказался «опорник» нашей команды Денис Поярков. Он мощно пробил издали, но мяч в районе 11-метровой отметки перехватил крайний защитник нашей команды Андрей Алексеев, который технично уложил его аккурат в уголок – 1:0.

Второй гол был забит на 42-й минуте. Максим Елеев выполнил кручёную передачу в штрафную, соперники опять отбились, но мяч подобрал Николай Иванников, который издали без каких либо помех красиво поразил ворота.

Отметим, что Иванников забивает во втором спарринге подряд, по количеству голов в контрольных матчах он сравнялся с Максимом Григорьевым: у обоих по 2 гола в 3-х играх.

Во втором тайме армейцы пытались переломить ход встречи, на поле вышел тяжёлый форвард Владислав Алексин, который летом приезжал на просмотр в нашу команду.

Но «Металлург» грамотно «засушил» игру. Уверенно смотрелся и 17-летний Дмитрий Кукишев, которому тренеры предоставили целый второй тайм, заменив одного из центральных защитников Антона Белова. В целом, «Металлург» победил уверенно и абсолютно по игре.

Возможно, нашей команде пришлось бы труднее, если бы «СКА-Ростов» зимой не расстался бы с лидером своих атак уроженцем Липецка Артёмом Федчуком, известным по выступлениям за команды Премьер-Лиги и ФНЛ – «Тамбов», «Спартак-2», курский «Авангард». Федчук вполне мог оказаться в родном Липецке, но на «Металлург» по-прежнему наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Вопрос пока остаётся открытым.

Вообще зимой у армейцев сменилась чуть ли не половина состава, а пост спортивного директора недавно занял знаменитый агент Виктор Панченко, один из лучших бомбардиров в истории «Липецкого» Металлурга». Владеет же ростовской командой рэпер Баста (Василий Вакуленко), который даёт часть денег из своего кармана и помогает искать спонсоров.

Следующий матч в Крымске «Металлург» проведёт 1 марта с «Химиком» из Дзержинска, осенью занявшем предпоследнее 10-е место в группе 2.2 второй лиги.

«Металлург» - «СКА-Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:0 (2:0).

Голы: 1:0 – Анд.Алексеев, 26. 2:0 – Иванников, 42.

«Металлург»: Матюша (А.Кобзев, 46), Ант.Белов (Кукишев, 46), Войдель, Смирных (А.Викторов,46), Анд.Алексеев, Елеев, Н.Иванников (Баязов,72), Д.Поярков (Н.Иванников, 72), М.Гайдуков (М.Болдырев, 72), И.Глебов, М.Григорьев (Ахвледиани,68).

«СКА-Ростов»: Сафронов, Игрок на просмотре, Щербань, Варичев, Я.Воронков (Разаев,46), С.Акопян (Жёлтиков,46), Мавлянов (Ал-й Третьяков,46), Е.Макаров (Влад-в Назаров, 70), А.Мирзоев (Игрок на просмотре, 63), Каменщиков (Клыша,57), Альшанский (В.Алексин, 46).

26 февраля. Крымск. Стадион «Гигант». Без зрителей.