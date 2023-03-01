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Спикер областного Совета побывал в зоне СВО

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#СВО #Дмитрий Аверов #областной Совет
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Спикер областного Совета побывал в зоне СВО
Как сообщает пресс-служба областного Совета, липецкая делегация, которую возглавлял спикер регионального парламента Дмитрий Аверов, доставила в зону СВО погрузчик-экскаватор. Он куплен при поддержке губернаторов Липецкой и Владимирской областей, а также партии «Единая Россия».

«Всего за время спецоперации совместно с нашим правительством и региональным отделением партии «Единая Россия» в зону СВО отправлена гуманитарная помощь на сумму более 100 млн рублей. Закупали бани, квадракоптеры, спальные мешки, автомобильные шины, шлемы, бронежилеты, экипировку, медикаменты и продукты. И эту работу будем продолжать», — заявил Дмитрий Аверов.

Помимо этого, спикер пообщался с военнослужащими. 

«Все они обеспечены питанием и всем необходимым для службы. Ситуация с мобилизованными постоянно на контроле руководителей области, военного руководства, военной прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы областного Совета.
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#СВО #Дмитрий Аверов #областной Совет
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