Общество

20 минут назад

Синицы летают у жилья: какой будет липецкая весна?

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#прогноз погоды #весна

Сегодня первый день календарной весны. Хотя потеплело в Липецке воскресенье, прямо на Масленицу, когда проводили зиму. Морозы уже не вернутся?

По прогнозам синоптиков, весна в этом году сюрпризов преподнести не должна — все будет в пределах нормы. Но ожидать, что теперь температура будет только повышаться, не надо. Похолодания еще будут. Метрологическая весна (когда среднесуточные температуры становятся плюсовыми) начнется в период с 24 марта по 1 апреля.

— Самый теплый март за последние 20 лет была в 2020 году, когда среднесуточные температуры были 4,3 градуса, — рассказала дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Таболина.

Те, кто наблюдает за народными приметам, тоже ждут традиционную весну В январе–феврале ни лютых долгих холодов не было, ни снегопадов.

— Весна будет теплая и относительно сухая, — сделала вывод ведущий методист Центра развития культуры и туризма Надежда Королева.
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#прогноз погоды #весна

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