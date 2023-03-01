20 минут назад
Синицы летают у жилья: какой будет липецкая весна?
Сегодня первый день календарной весны. Хотя потеплело в Липецке воскресенье, прямо на Масленицу, когда проводили зиму. Морозы уже не вернутся?
— Самый теплый март за последние 20 лет была в 2020 году, когда среднесуточные температуры были 4,3 градуса, — рассказала дежурный синоптик Липецкого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Таболина.
Те, кто наблюдает за народными приметам, тоже ждут традиционную весну В январе–феврале ни лютых долгих холодов не было, ни снегопадов.
— Весна будет теплая и относительно сухая, — сделала вывод ведущий методист Центра развития культуры и туризма Надежда Королева.