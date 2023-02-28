сегодня, 21:22
Юные баскетболисты известного тренера Татьяны Шараповой открыли счёт победам
Надежды липецкого баскетбола «зажгли» в Рязани.
Воспитанники липецкой спортивной школы №2 стали победителями турнира по баскетболу в Рязани среди юношей 2013-14 г.р. памяти тренера Веры Пушкарёвой с участием команд из 3-х областей.
Липецк представляли сразу две команды тренера Татьяны Шараповой. В итоге её 9-летние воспитанники обыграли соперников из Рязани, Тулы, Новомосковска и забрали себе главный приз. Второе место заняли новомосковцы, третье – туляки.
Лучшим игроком в составе нашей команды 2013 г.р. был признан Артём Уваров.
Артём Уваров
Ещё одна липецкая команда 2012 г.р. выступала вне конкурса, приз лучшего в ней достался Юрию Фрыкину.
Команда 2012 г.р. выступала вне зачёта
Липецкие баскетболисты не так часто выигрывают турниры в других городах, поэтому Шапарова и Ко достойны отдельных аплодисментов.
ФОТО СШ №2