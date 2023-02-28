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Юные баскетболисты известного тренера Татьяны Шараповой открыли счёт победам

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#Баскетбол #СШ №2 #Татьяна Шарапова
Юные баскетболисты известного тренера Татьяны Шараповой открыли счёт победам

Надежды липецкого баскетбола «зажгли» в Рязани.

Воспитанники липецкой спортивной школы №2 стали победителями турнира по баскетболу в Рязани среди юношей 2013-14 г.р. памяти тренера Веры Пушкарёвой с участием команд из 3-х областей.

Липецк представляли сразу две команды тренера Татьяны Шараповой. В итоге её 9-летние воспитанники обыграли соперников из Рязани, Тулы, Новомосковска и забрали себе главный приз. Второе место заняли новомосковцы, третье – туляки.

Лучшим игроком в составе нашей команды 2013 г.р. был признан Артём Уваров.

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Артём Уваров

Ещё одна липецкая команда 2012 г.р. выступала вне конкурса, приз лучшего в ней достался Юрию Фрыкину.

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Команда 2012 г.р. выступала вне зачёта

Липецкие баскетболисты не так часто выигрывают турниры в других городах, поэтому Шапарова и Ко достойны отдельных аплодисментов.

ФОТО СШ №2

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#Баскетбол #СШ №2 #Татьяна Шарапова

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