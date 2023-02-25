Сергей Первушин: «Защитник Илья Поликутин приедет в «Металлург» сразу, как с нас снимут запрет»

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал игру с «Чайкой», высказался об уходе ведущего защитника и высказался о ситуации, когда команде из-за долгов запретили приглашать новых футболистов.

Мы позвонили Сергею Первушину в Крымск. Разговор, естественно, начали с просьбы прокомментировать игру и результат первого контрольного матча на сборе в Крымске, в котором «сталевары» добились ничьей с песчанокопской «Чайкой» - 2:2.

- Во-первых, порадовало, как команда выглядела физически. У нас хорошо получался прессинг, после него забили два гола. Пропустили в позиционной обороне – на первых минутах и на последних минутах. Но я не считаю это какой-то катастрофой. Нам ведь пришлось перекраивать защитную линию в связи с уходом Алексея Соловьёва. В итоге капитан команды Роман Войдель играл не на привычной позиции. Ошибочки в обороне были неизбежны, но у нас как раз и имеется месяц впереди, чтобы их исправить.

В принципе, доволен первым матчем. На фоне «Чайки» мы смотрелись неплохо, хотя крепкая команда из Песчанокопского на сборах обыгрывала всех подряд, включая клубы Премьер-Лиги (в феврале представители второго дивизиона в Турции взяли верх над воронежским «Факелом» - 1:0, прим.).

- Как вы узнали об уходе ведущего центрального защитника Алексея Соловьева? Насколько это было неожиданным?

- Для меня это полная неожиданность. Впервые эта тема возникла на выходных перед поездкой на сбор в Крымск. Мы поговорили с Алексеем, он вроде бы обещал остаться, но затем изменил своё решение.

Сейчас у нас любой футболист – особо ценный - в условиях, когда у клуба закрыта возможность дозаявок. Тем более, Соловьев… Вы правильно писали в ваших публикациях, что Алексей был системаообразующим игроком в нашей команде. Это очень чувствительная потеря. Можно было бы найти варианты замены, если бы у нас была открыта возможность дозаявки, снизить негативный эффект от потери одного из лидеров. Но откроют ли нам заявку – большой вопрос.

- Как раз хотел спросить – что слышно о возвращении «Металлургу» права на приглашение новых футболистов? Ведь после 22 февраля ещё в течение двух недель можно приглашать свободных агентов т.е. игроков без клубов. Мы могли бы хоть кого-то подобрать.

- Руководство клуба предпринимает попытки в этом направлении, но что так в итоге получится, я уже не знаю. Я бы, конечно, хотел, чтобы нам удалось укрепиться. Человека три «Металлургу» необходимы прямо сейчас.

Посмотрите: в контрольной игре в Тамбове (выиграли у местного «Спартака» - 2:1, прим.) мы пропустили после сделанных замен. С «Чайкой» тоже после замен пропустили второй гол.

У нас неплохие ребята на скамейке запасных – они будут играть, но нужно время, чтобы набраться опыта. Это произойдёт через год или через два, но если бы будем решать какие-то высокие задачи в следующем сезоне, то хотелось, чтобы мы могли укрепляться. Команду мы летом собирали впопыхах, но тем не менее сумели сколотить костяк – обойму из 12-13 футболистов. Добавь к ним трёх человек зимой, и будет уже совсем другая команда. Добавь ещё трёх-четырёх летом, и вот уже коллектив, способный бороться за повышение в классе. Но, увы, пока намеченного поступательного движения не происходит.

- Краснодарскую «Кубань-Холдинг» неожиданно покинул центральный защитник Илья Поликутин, которого вы раньше хотели вернуть в «Металлург». Мог бы стать заменой Соловьёву…

- Он ждёт сигнала от нас. Как только «Металлург» сумеет решить свои проблемы с открытием трансферного окна, он готов приехать к нам. Илья живёт в Краснодаре, тут до Крымска всего ничего.

- А какой ему был уходить из «КХ», если в «Металлурге» ещё ничего не ясно?

- Уходил он не из-за нас, а по каким-то другим причинам, не связанным с «Металлургом». Подробностей я не знаю. Но он готов перейти в нашу команду, дело за нашими организационными моментами.



Илья Поликутин (с мячом) в прошлом сезоне уже выступал за "Металлург" в первой лиге - 11 матчей, 1 гол



- Все ли из игроков «Металлурга» на сборах живы и здоровы?

- Слава Богу, все тренируются. Через пару дней в общую группу вернётся Михаил Заботкин, который пока работает по индивидуальной программе. Жаль, что он пропустил столько времени из-за травмы. Но парень молодой, должен быстро набрать форму.

Конечно, меня сейчас пугают ситуации с возможными травмами и даже микротравмами. В команде всего 18 полевых футболистов, выход из строя каждого бойца для нас чувствительнее, чем когда-либо.

- Наш следующий соперник на сборе – «СКА-Ростов», встреча с ним состоится в воскресенье 26 февраля. Они живут так же где и «Металлург» - на базе «Гигант»? Вы уже успели подсмотреть за этой командой?

- Да, мы здесь все рядышком. Немного посмотрел: крепкая команда, один из лидеров южной зоны (группы №1, прим.). Тем более, они доукомплектовались зимой.

На сборах любой соперник опасен. Многое зависит от той формы, в которой находится команда на данный момент. Южная зона стартует раньше нашей почти на месяц: первая официальная игра у армейцев 11 марта в гостях у «Чайки». А с нами у них, будет, если не ошибаюсь, вообще заключительный спарринг перед сезоном. Следовательно, они должны быть ближе к своим оптимальным кондициям, чем мы.

Но и у наших ребят неплохой уровень готовности уже сейчас. Два первых сбора мы провели хоть и не в Турции, как некоторые команды, а в родном Липецке, но весьма плодотворно. Отношением ребят к делу я доволен, плюс, какой никакой костяк мы наиграть уже успели. Физическое состояние ребят меня устраивает полностью. Осталось подтянуть игровые моменты, я бы сказал, что сейчас «Металлург» готов уже процентов на 75.

- Максим Григорьев забил во второй подряд контрольной игре, а до этого ни разу не уходил с поля без гола ни в одной из двусторонок. Вторая (третья, четвертая…) молодость экс-форварда сборной России?

- Боюсь сглазить … (стучит по дереву). Макс сейчас действительно очень хорош. Он очень много работает на сборах – очень. Я верб в футбольного Боженьку – когда ты хорошо работаешь, он всегда отблагодарит. Хочется, чтобы Григорьев выглядел бы не хуже, и когда начнутся официальные игры. Хотя, повторюсь, претензий по самоотдаче и по работе у меня ни к кому из ребят нет.