«Металлург» выиграл первый матч в 2023 году

В контрольной игре в Тамбове наши сломили сопротивление «Спартака», но просмотреть новичков не сумели.

Спустя месяц после начала предсезонной подготовки липецкий «Металлург» наконец-то провёл полноценный спарринг. В крытом манеже Тамбова наша команда обыграла местный «Спартак» - 2:1.

Правда, не всё идёт по плану главного тренера Сергея Первушина. Так, ранее он заявлял, что планировал просмотреть в Тамбове потенциальных новичков, но в итоге к нам не приехал… ни один. Виной всему запрет на регистрацию новых игроков, наложенный на «Металлург» Российским Футбольным Союзом из-за долгов. В частности, известно, что один из лидеров команды Николай Иванников, устав ждать у моря погоды, обратился в Палату по разрешению споров РФС по поводу невыплат премиальных ещё с лета (из 10-ти выигранных матчей футболистам оплатили лишь один).



"Металлург" перед игрой



В итоге зимой «сталевары» могут остаться вообще без новобранцев. По этой причине уже покинули Липецк и отправились в расположение других команд елецкий центральный защитник Илья Коротких, фланговый игрок Дмитрий Сухарев из «Кубани-Холдинга».



"Металлург" не остался без поддержки на выезде. Несколько наших болельщиков добрались своим ходом, клуб в организации выезда опять не помог.







Фанаты Тамбова





Один из лучших бомбардиров в истории "Металлурга" тамбовчанин Александр Хальзов (справа), почётный гость игры



В расположении липчан остался лишь 35-летний Алексей Рыбин, но в матче со «Спартаком» он не играл, наблюдая за игрой с трибуны. Да и вообще Рыбин по прежнему принадлежит краснодарской «Кубани» и сам признается, что хочет найти себе вариант посерьёзнее «Металлурга» и второй лиги.



Рыбин (в центре) в Тамбове был зрителем



В итоге в нашем составе вышли «всё те же на манеже» - тот же основной состав, что и на протяжении большинства официальных матчей осенней части сезона. Играли по привычной системе стремя центральными защитниками и активными латералями по флангах: Максимом Елеевым справа, Андреем Алексеевым слева.



Максим Елеев



Первый тайм прошёл без голов, хотя и при небольшом преимуществе «Металлурга». Самым заряженным на удары у нас оказался Иванников, четырежды бивший по воротам соперников, но неразрешимые задачи перед голкипером Александром Баженовым они не оставили.



Иванников наносит очередной удар

В первом тайме Баженов не пропустил



У «Спартака» нет таких проблем, как у «Металлурга», он может просматривать (и регистрировать) новичков, сколько угодно, поэтому уже по ходу первого тайма и особенно в перерыве главный тренер Сергей Рыжиков основательно перетряхнул состав.



"Спартак" тренирует тот самый Рыжиков - экс-вратарь сборной России, 2-кратный чемпион России в составе казанского "Рубина"



Отметим, возвращение в большой футбол 31-летнего нападающего 31-летнего нападающего Андрея Часовских, лучшего бомбардира в истории почившего в бозе «Тамбова» - 123 игры, 26 мячей. Против липчан нападающий сыграл первые 30 минут, но пока он далёк от оптимальной формы.

Замены на просмотровых футболистов, возможно, даже ослабили «Спартак» и тем самым облегчили «Металлургу» задачу. На 60-й минуте наша команда провела размашистую комбинацию: Елеев перевёл мяч с правого фланга на противоположный, Алексеев в одно касание прострелил и вышедший на замену у липчан Илья Глебов с близкого расстояния поразил ворота – 1:0.



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Гол Глебова



Отметим, что это был уже третий голевой момент у Глебова: заменив в перерыве Максима Гайдукова лучший бомбардир липчан в чемпионате (6 голов) серьёзно обострил нашу игру.

Илья Глебов



А спустя 10 минут сказалось мастерство самого титулованного игрока липчан Максима Григорьева. Экс-футболист сборной России после сольного прохода издали так «плюнул» в девятку с левой ноги, что вратарь был бессилен.



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Гол Григорьева

Григорьев, кстати, уже в очень приличной форме: он не уходил с поля без гола ни в одной из двух двусторонок липчан, забил и в Тамбове.



Григорьев отыграл 73 минуты и с чувством выполненного долга покинул поле



Через 5 минут тамбовчане один гол отыграли: красивым ударом с линии штрафной нашего Александра Кобзева огорчил его тёзка Александр Малин-младший, сын знаменитого в прошлом хавбека тамбовского «Спартака» и липецкого «Металлурга».

Малин-младший (№20) в будущем способен "зажечь" даже круче собственного родителя



Игрок, которому в этом году исполнится только 19 лет, ужа давно обращает на себя внимание. Так, в прошлом году он забивал за тамбовскую «Академию футбола» в ворота нашей молодёжки – по одному мячу дома и на выезде.

В концовке «Спартак» немного придавил, но «Металлург» в целом без суеты и нервотрёпки сохранил победный счёт.



Антон Белов (с мячом) и его партнёры в концовке нейтрализовали все спартаковские выпады



До 15 февраля наша команда продолжит тренироваться в родном городе, завершит сбор двусторонкий на стадионе «Сокол». А 20 февраля «сталевары» отправятся в Крымск Краснодарского края, где проведут ещё несколько «товарняков». Первый соперник уже известен: в День защитника Отечества 23 февраля нас ждёт встреча с «Чайкой» из Песчанокопского.







«Спартак» (Тамбов) – «Металлург» - 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 - И.Глебов, 60. 0:2 - М.Григорьев, 70. 1:2 - Малин, 74.

«Спартак»: Баженов (Д.Мухин, 46), Воловик (Пузиков, 75), Щигорев (Масленнников, 46), Перегудов (С.Шабанов, 46), Бзикадзе (Карпухин, 46), М.Белов (А.Новиков, 75), О.Чернышов (к) (Горелов, 60), Роб.Ямлиханов (Бариев, 46), Деобальд (Победимов, 46), Д.Скрыпников (Кольтюков, 46; И.Пчелинцев, 70). Часовских (С.Архипов, 31; Малин, 70).

«Металлург»: Матюша (А.Кобзев, 46), Елеев, Смирных, А.Соловьёв, А.Белов, Анд.Алексеев (М.Сазонов, 63), Войдель, Д.Поярков (Баязов, 46), Гайдуков (И.Глебов, 46), Иванников (М.Болдырев, 68), М.Григорьев (Ахвледиани, 73).

Предупреждения: Д.Поярков, 6. Перегудов, 25. С.Шабанов, 55. Войдель, 62. А.Новиков, 80.

Судьи Д.Тарасов, М.Пчелинцев, К.Осадчук (все - Тамбов).

9 февраля. Тамбов. Футбольный манеж. 400 зрителей.