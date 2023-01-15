Спорт

54 минуты назад

В «Металлург» вернётся футболист, выступавший в Премьер-Лиге

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#"Металлург" #трансферы
В «Металлург» вернётся футболист, выступавший в Премьер-Лиге

Представляем вам четверых новичков на завтрашней первой тренировке нашей команды.

Липецкий «Металлург» на пороге громкого трансфера. Зимой в команду собирается вернутся воспитанник липецкого футбола защитник Сергей Рыбин, известный по выступлениям в РПЛ за Тамбов.

Пока Рыбин принадлежит краснодарской «Кубани», цвета которой защищает второй сезон. В текущем чемпионате первой лиги на его счету 9 матчей и 1 гол (в ворота махачкалинского «Динамо»). Однако кубанцы решили расстаться с группой футболистов, в том числе с Рыбиным, которому 26 января исполнится 35 лет, поэтому не возражают против его просмотра в «Металлурге». Завтра липецкая команда выходит из отпуска, и Алексей уже будет тренироваться со «сталеварами».

Добавим, что немало статусных воспитанников липецкого футбола под конец карьеры возвращались в родной клуб: из нынешнего состава это капитан команды Роман Войдель, вратарь Александр Кобзев, экс-футболист сборной России Максим Григорьев.

Рыбин выступал за «Металлург» в 2008-14 гг., носил капитанскую повязку. На его счету 144 матча за липчан, 4 гола. Затем он ушёл в «Тамбов», в составе которого проделал путь из второй лиги в элитный дивизион, в котором выступал под руководством нынешнего главного тренера липчан Сергея Первушина. В РПЛ - 32 матча, без голов, 4 результативные передачи, 3 жёлтые карточки.

GOROD48 располагает информацией и о других новичках, которые присоединятся к «Металлургу» завтра. Все они возвращенцы, т.е. раньше уже выступали за нашу команд.

28-летний вентральный защитник Илья Поликутин в прошлом сезоне пытался спасти липчан от вылета из ФНЛ – 11 матчей за нашу команду, 22-летний крайний защитник тоже играл за липчан в «Лучшей лиге мира» - 6 встреч. Она первую часть сезона провели в другой краснодарской команде «Кубань-Холдинг» из второй лиги.

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Илья Поликутин

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Дмитрий Сухарев

22-летний хавбек Андрей Мохов носил красно-чёрную футболку в 1018-21 гг. в качестве «лимитчика» т.е. молодого футболиста (до 21 года), присутствие которого обязательно на поле в каждой игре. Провёл 47 встреч за «Металлург», забил 3 гола. В последнее время выступал в чемпионате Липецкой области за «Родник» (Паршиновка).

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Андрей Мохов

Верхнее фото ФК "Кубань" (Краснодар)

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#"Металлург" #трансферы

Комментарии (1)

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Ильич

17 минут назад
Неплохая "компашка" собирается...
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