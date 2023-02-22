В праздничные дни поликлиники Липецка будут работать по особому графику

Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, 23, 26 февраля и 8 марта взрослые и детские пациентов принимать не будут. 24 и 25 февраля поликлиники заработают по субботнему расписанию с 08:00 до 14:00. На вызовы по оказанию медпомощи во взрослых поликлиниках будут отвечать до 14:00, в детских – до 13:00.



Травмпункты для взрослых, работающие в круглосуточном режиме:



– ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» на улице Космонавтов дом 39;



– ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» на улице Ушинского дом 10;



– ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» на улице Коммунистическая дом 24.



Круглосуточные детские травмпункты:



– ГУЗ «Областная детская больница» на улице Московская дом 6а;



– ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» для подростков от 15 до 17 лет.



За офтальмологической помощью пациенты смогут обратиться в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» на улице Ленина дом 35. Срочную стоматологическую помощь будут оказывать в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» на улице Циолковского дом 22.

