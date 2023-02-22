Здоровье

52 минуты назад

В праздничные дни поликлиники Липецка будут работать по особому графику

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#поликлиники #здравоохранение
В праздничные дни поликлиники Липецка будут работать по особому графику
Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, 23, 26 февраля и 8 марта взрослые и детские пациентов принимать не будут. 24 и 25 февраля поликлиники заработают по субботнему расписанию с 08:00 до 14:00. На вызовы по оказанию медпомощи во взрослых поликлиниках будут отвечать до 14:00, в детских – до 13:00.

Травмпункты для взрослых, работающие в круглосуточном режиме:

– ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи № 1» на улице Космонавтов дом 39;

– ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» на улице Ушинского дом 10;

– ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» на улице Коммунистическая дом 24.

Круглосуточные детские травмпункты:

– ГУЗ «Областная детская больница» на улице Московская дом 6а;

– ГУЗ «Липецкая городская больница № 3 «Свободный сокол» и ГУЗ «Липецкая городская больница № 4 «Липецк-Мед» для подростков от 15 до 17 лет.

За офтальмологической помощью пациенты смогут обратиться в ГУЗ «Липецкий областной клинический центр» на улице Ленина дом 35. Срочную стоматологическую помощь будут оказывать в ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника – стоматологический центр» на улице Циолковского дом 22.
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#поликлиники #здравоохранение

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Игорь

17 минут назад
Зачем нам больница!
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