Общество
сегодня, 14:36
Беспокойного липчанина обвинили в дискредитации использования Вооруженных Сил РФ
Самый активный городской жалобщик Станислав Корвяков привлек внимание прокуратуры постами в «Яндекс.Дзен».
Сегодня на заседании комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике Липецкого горсовета и.о. прокурора Октябрьского района Роман Плотников сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Липецка Станислава Корвякова по фактам распространения информации, направленной на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в специальной военной операции России:
— К нам обратились из органов, в которые он писал свои обращения. Этот человек публиковался на «Яндекс.Дзене». Он сравнивал символы спецоперации со свастикой и писал о российской армии. Много негатива, много грязи. Нами была приведена лингвистическая экспертиза. Думаю, Корвяков по нашей инициативе будет привлечен к уголовной ответственности и понесет заслуженное наказание, хотя и оказывает активное противодействие следствию.
Материалы проверки в отношении Станислава Корвякова прокуратура передала в УМВД России по Липецку. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Санкция статьи предусматривает от 100 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа, принудительные работы, арест или до трех лет лишения свободы.
Напомним, что Станислав Корвяков — один из самых беспокойных липецких жалобщиков. Например, в 2017 году он пожаловался в мэрию 1300 раз! «Мы всей администрацией города на него работаем!» - сказали тогда GOROD48 сотрудники мэрии.
— К нам обратились из органов, в которые он писал свои обращения. Этот человек публиковался на «Яндекс.Дзене». Он сравнивал символы спецоперации со свастикой и писал о российской армии. Много негатива, много грязи. Нами была приведена лингвистическая экспертиза. Думаю, Корвяков по нашей инициативе будет привлечен к уголовной ответственности и понесет заслуженное наказание, хотя и оказывает активное противодействие следствию.
Материалы проверки в отношении Станислава Корвякова прокуратура передала в УМВД России по Липецку. Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»). Санкция статьи предусматривает от 100 тысяч до 300 тысяч рублей штрафа, принудительные работы, арест или до трех лет лишения свободы.
Напомним, что Станислав Корвяков — один из самых беспокойных липецких жалобщиков. Например, в 2017 году он пожаловался в мэрию 1300 раз! «Мы всей администрацией города на него работаем!» - сказали тогда GOROD48 сотрудники мэрии.