Статистика: в январе овощи в Липецкой области подорожали на 23%

В январе инфляция в Липецкой области немного замедлилась по сравнению с декабрем 2022 года. Так, индекс потребительских цен в первый месяц 2023 года составил 100,69%, тогда как в декабре 2022 года он был 100,88%, сообщает Липецкстат.





Согласно данным статистики, продовольственная инфляция в январе составила 1,04%. При этом наибольший прирост цен среди продовольственных товаров отмечен на плодоовощную продукцию – на 12%, в том числе овощи подорожали на 23%, картофель – на 11%, фрукты и цитрусовые – на 3%. Кроме того, повысились цены на сахар на 3%, питьевое молоко, безалкогольные напитки, кондитерские изделия, мясо животных, мясные консервы, сыры – на 1%. Вместе с тем цены на макаронные и крупяные изделия, яйца, мясо птицы, подсолнечное масло, овощные консервы, маргарин, рыбопродукты снизились на 1-3%.



Цены на непродовольственные товары в январе уменьшились на 0,2%. Снизились цены на полотенца, товары для животных, шины для легкового автомобиля, товары для спорта, строительные материалы, ковровые изделия, средства связи – на 2-3%, парфюмерно-косметические товары, мебель, электротовары и другие бытовые приборы, персональные компьютеры, чулочноносочные изделия - на 1%. Одновременно с этим предметы садоводства подорожали на 4%, ювелирные изделия – на 3, медицинские товары, спички, бумажно-беловые товары, табачные изделия, ткани – на 1-2%.



Цены и тарифы на услуги увеличились в январе на 1,52%. Подорожали ветеринарные услуги на 18%, взносы на капитальный ремонт – на 15%, стоимость проезда в пригородном поезде – на 13%, санаторнооздоровительные услуги, плата за посещение детского сада-ясли, услуги в сфере зарубежного туризма – на 9%-11%, услуги по ремонту одежды, услуги правового характера, экскурсионные услуги, услуги беспроводной радиосвязи – на 6%-7%, стоимость мойки легкового автомобиля, стоимость проживания в гостинице 4*-5*, цена билетов в театры, услуги бань, медицинские услуги – на 3%-5%, услуги химчисток, плата за содержание, ремонт жилья для граждансобственников жилья, услуги фотоателье, услуги среднего образования, профессионального обучения – на 1%-2%. Вместе с тем снизилась плата за пересылку простой посылки внутри России на 5%, плата за пользование потребительским кредитом, услуги по установке натяжного потолка - на 2%-3%, стоимость проезда в различных типах поездов дальнего следования - на 1%, сообщает Липецкстат.



