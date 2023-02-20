Общество

сегодня, 15:45

В абонентском отделе «РВК-Липецк» скапливаются очереди: горожане старшего возраста предпочитают принести документы лично

8 1779
#квартирная плата #приборы учета
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В абонентском отделе «РВК-Липецк» скапливаются очереди: горожане старшего возраста предпочитают принести документы лично

В центре обслуживания клиентов «РВК-Липецк» сегодня полно народа. Большинство пришли для того, чтобы передать копии документов на счетчики горячей воды.

Напомним, «РВК-Липецк» для начисления платы за водоотведение потребовались данные о счетчиках горячей воды: копии паспорта на счётчик, копии свидетельства о поверке (при наличии) и показания счётчиков горячей воды. 

В очередях стоят в основном люди старшего возраста, которые не пользуются интернетом, чтобы передать данные дистанционно.





— Мы пожилые люди, не можем дистанционно данные передать, — пояснила одна женщина.

— Мне легче прийти сюда и опустить конверт с копиями документов, — добавила другая.

Сотрудники «РВК-Липецк» организовали справочное окно, в котором копируют необходимые документы.



Ящик, в который можно опустить копии документов на счетчики горячей воды, выставили на улицу.



Напомним, что приносить документы лично необязательно. Скан-копии или фото можно предоставить дистанционно: через личный кабинет клиента, по электронной  почте hv.lipetsk@rosvodokanal.ru, через сайт «РВК - Липецк», а также по почте на адрес: 398001, Липецк, улица Толстого, дом 23а.

— По состоянию на 20 февраля из 167 тысяч абонентов компании информацию о приборах учета горячей воды передали 15 тысяч. При этом более 85% документов поступило по дистанционным каналам связи, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК - Липецк». — Кроме того, решается вопрос по передаче от филиала ПАО «Квадра» сведений о приборах учета горячей воды. Но даже если сведения в ближайшее время получить не удастся, расчет платы за водоотведение будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления и в дальнейшем, после получения информации будет произведена корректировка размера платы по фактическим данным.
8 1779
#квартирная плата #приборы учета
6

Комментарии (8)

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роман

13 минут назад
Пусть Квадра данные предоставит... Зачем людей просить. 21 век на дворе!
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Арвид

24 минуты назад
Я не юрист. Не знаю, могут ли администрация или прокуратура обязать РВК собирать данные каким-нибудь другим способом, например, по телефону. Но то, что происходит сейчас, издевательство над людьми.
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Гость.

30 минут назад
Задумано это раньше, почему это сделано перед уплатой за услуги? Что раньше нельзя было как то оповестить? Чтоб небыло такого ажиотажа. Выставят по НАРМАТИВА буду обращаться в суд.
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Светлана

31 минуту назад
В квадре есть база. Прокуратура разберись? Зачем издеваться над пожилым населением?
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sat

42 минуты назад
У них еще с субботы ящик был забит, не факто что письма прошли.
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Наталья

50 минут назад
Не понятно,какую цель приследует квадра, создавая такой ажиотаж! Неужели стало так сложно передавать данные самим,как это делалось? Зачем людей гонять? Что вообще происходит?
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Липецкие басни

51 минуту назад
Очередное безумие устроили и всё это от не умения грамотно работу поставить!
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Думаю

55 минут назад
Отвлекают людей от других проблем.
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