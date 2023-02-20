сегодня, 15:45
В абонентском отделе «РВК-Липецк» скапливаются очереди: горожане старшего возраста предпочитают принести документы лично
В центре обслуживания клиентов «РВК-Липецк» сегодня полно народа. Большинство пришли для того, чтобы передать копии документов на счетчики горячей воды.
В очередях стоят в основном люди старшего возраста, которые не пользуются интернетом, чтобы передать данные дистанционно.
— Мы пожилые люди, не можем дистанционно данные передать, — пояснила одна женщина.
— Мне легче прийти сюда и опустить конверт с копиями документов, — добавила другая.
Сотрудники «РВК-Липецк» организовали справочное окно, в котором копируют необходимые документы.
Ящик, в который можно опустить копии документов на счетчики горячей воды, выставили на улицу.
Напомним, что приносить документы лично необязательно. Скан-копии или фото можно предоставить дистанционно: через личный кабинет клиента, по электронной почте hv.lipetsk@rosvodokanal.ru, через сайт «РВК - Липецк», а также по почте на адрес: 398001, Липецк, улица Толстого, дом 23а.
— По состоянию на 20 февраля из 167 тысяч абонентов компании информацию о приборах учета горячей воды передали 15 тысяч. При этом более 85% документов поступило по дистанционным каналам связи, — сообщили GOROD48 в пресс-службе «РВК - Липецк». — Кроме того, решается вопрос по передаче от филиала ПАО «Квадра» сведений о приборах учета горячей воды. Но даже если сведения в ближайшее время получить не удастся, расчет платы за водоотведение будет произведен исходя из среднемесячного объема потребления и в дальнейшем, после получения информации будет произведена корректировка размера платы по фактическим данным.
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