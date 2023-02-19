В областном противотуберкулезном диспансере отключат холодную воду

Причиной отключения 20 февраля холодной воды в медучреждении станут ремонтные работы на сетях по заявке диспансера, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в Липецком областном противотуберкулезном диспансере по адресу: улица Космонавтов, 35/1 по заявке диспансера – подвоз воды организуют к медучреждению.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6/1 по улице Космонавтов, № 67а по улице Гагарина. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 6 по улице Космонавтов.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 53 по проспекту Победы – цистерна с водой будет находиться возле вышеназванного дома.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

20 февраля ремонтные работы на электрических сетях также проведет «Липецкэнерго».

С 09:00 до 16:00 отключат электричество в домах №№ 4а, 4б, 6а по улице Детской, №№ 2, 5, 6, 7 в переулке Любимом, № 11 в переулке Рудном, №№ 8, 21 в переулке Чистом, на улице Ангарской.

С 09:00 до 17:00 обесточат улицу Механизаторов.