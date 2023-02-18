Спорт

22 минуты назад

Неувядающий Казьмин, полуголый лыжник и ведьмы из детсада – лица «Лыжни России»

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#"Лыжня России" #лыжи #Николай Казьмин
Неувядающий Казьмин, полуголый лыжник и ведьмы из детсада – лица «Лыжни России»

Всё самое интересное о сегодняшнем празднике в нашем фоторепортаже.

По оценке организаторов, на старт «Лыжни России» в этом году вышли около 2,5 тысяч участников.

Примечательных людей было немало, особенно в костюмированном забеге.Но всех перещеголял, пожалуй, участник основной гонки липчанин Евгений Плесеинов. Из всех костюмов он выбрал… природную естественность и прокатился 10 км с обнаженным торсом.

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Морозостойкий липчанин

- Холодно? Да ничуть! В движении мороза не чувствуешь, а одежда не сковывает движения, - поделился герой дня, - Бежал не ради результата, а для себя. Сейчас выпью чаю и стану только здоровее.

Специальный приз получили участницы костюмированного забега получили «леший» и «кикимора». Которые проявили не только фантазию в выборе костюмов, но и недюжинную спортивную закалку: финишировали уже не на лыжах, уа пешком, но, тем не менее, уверенно пересекли заветную черту.

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Награду они получили ещё и за вёсёлый нрав, их интервью (см. видеофайл) можно назвать хитом «Лыжни России-2023». В миру дамы оказались воспитательницами детского садика «Солнечный город» Маргаритой Киселёвой и Оксаной Солодковой.

Маленьких детей на трассе мы встретили немало, но награды самому юному и самому возрастному участнику в этом году не были предусмотрены. А жаль. Приза главного ветерана давно заслужил Николай Казьмин, бывший учитель физкультуры липецкой школы №49.

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Николай Казьмин

В этом году ему исполнится уже 84, только вчитайтесь – Казьмин принимал участие во всех четырёх десятках гонок «Лыжни», которая начала проводиться ещё в советские времена. Сегодня он вышел на старт в 41-й раз.

Николай Степанович по-прежнему ведёт здоровый образ жизни: бегает на лыжах, плавает в бассейне, играет в шахматы, по утрам катается на коньках возле «Звёздного».Молодежи остается только брать пример.

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#"Лыжня России" #лыжи #Николай Казьмин

Комментарии (1)

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Лидия

4 минуты назад
Как хорошо, что не по городским улицам катились, вот и летние забеги надо выносить за город.
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