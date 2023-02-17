Погода в Липецке

41 минуту назад

Атлантический циклон вернет в Липецкую область снег и теплую погоду

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#снег
Атлантический циклон вернет в Липецкую область снег и теплую погоду

Потепление начнется завтра и продолжится в начале следующей недели.

Ночью 18 февраля территория Липецкой области будет оставаться в зоне повышенного атмосферного давления – погода ожидается морозной, преимущественно без осадков. 18 февраля днем и 19-20 февраля наш регион окажется под влиянием очередного атлантического циклона – повсеместно ожидается снег различной интенсивности. 

Температурный фон повысится. Среднесуточные температуры воздуха составят: 18 февраля – 7-9 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 19 и 20 февраля – 1-3 градуса мороза, что на 4-5 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер южный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -10 до -15 градусов, днем – от -3 до -8 градусов. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшой снег. Температура ночью будет от -11 до -13 градусов, днем она составит от -4 до -6 градусов.

День 18 февраля стал самым теплым в Липецке в 1957 году, тогда в городе было +3. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году – 30 градусов мороза. 

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#снег

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