Происшествия

29 минут назад

Спасатели извлекают пострадавшего из автомобиля после столкновения на улице Баумана

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#ДТП
Спасатели извлекают пострадавшего из автомобиля после столкновения на улице Баумана
Днем 16 февраля на улице Баумана в Липецке попали в аварию автомобили «Шкода» и «Хендай».

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По словам очевидцев, «Хендай» повернул направо перед «Шкодой». Пострадали несколько человек. Одного из них извлекали из автомобиля «Хендай» спасатели.

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#ДТП

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