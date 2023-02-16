Происшествия
29 минут назад
Спасатели извлекают пострадавшего из автомобиля после столкновения на улице Баумана
Днем 16 февраля на улице Баумана в Липецке попали в аварию автомобили «Шкода» и «Хендай».
По словам очевидцев, «Хендай» повернул направо перед «Шкодой». Пострадали несколько человек. Одного из них извлекали из автомобиля «Хендай» спасатели.
По словам очевидцев, «Хендай» повернул направо перед «Шкодой». Пострадали несколько человек. Одного из них извлекали из автомобиля «Хендай» спасатели.
Буша