Спасатели извлекают пострадавшего из автомобиля после столкновения на улице Баумана

Днем 16 февраля на улице Баумана в Липецке попали в аварию автомобили «Шкода» и «Хендай».По словам очевидцев, «Хендай» повернул направо перед «Шкодой». Пострадали несколько человек. Одного из них извлекали из автомобиля «Хендай» спасатели.