«Лифан» догнал «МАЗ»: погиб 61-летний водитель

15 февраля на дорогах области один человек погиб и двое пострадали.





Авария со смертельным сходом произошла вчера вечером в Усманском районе. Как сообщает УГИБДД, около 19:00 на дороге Усмань - Поддубровка - Воробьевка в прицеп грузовика «МАЗ» врезался легковой автомобиль «Лифан». 61-летний водитель «Лифана» погиб на месте.



- По предварительным сведениям, водитель не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля, – рассказали в ГИБДД.



Утром 15 февраля в Становлянском районе на трассе «Дон» съехал с дороги и врезался в ограждение автомобиль «Митсубиси». 39-летний водитель доставлен в Елецкую городскую больницу №1.



Около 13:20 в Ельце на улице Задонской 35-летний водитель «Фольксвагена Гольф» сбил 10-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован в елецкую городскую детскую больницу.



Вч2ера сотрудники ГИБДД зарегистрировали еще 13 аварий. Они обошлись без пострадавших.

