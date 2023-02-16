Происшествия

сегодня, 10:12

«Лифан» догнал «МАЗ»: погиб 61-летний водитель

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#авария #ДТП
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«Лифан» догнал «МАЗ»: погиб 61-летний водитель

15 февраля на дорогах области один человек погиб и двое пострадали.

Авария со смертельным сходом произошла вчера вечером в Усманском районе. Как сообщает УГИБДД, около 19:00 на дороге  Усмань - Поддубровка - Воробьевка в прицеп грузовика «МАЗ» врезался легковой автомобиль «Лифан». 61-летний водитель «Лифана» погиб на месте.

- По предварительным сведениям, водитель не выдержал дистанцию до движущегося впереди автомобиля, – рассказали в ГИБДД.

Утром 15 февраля в Становлянском районе на трассе «Дон» съехал с дороги и врезался в ограждение автомобиль «Митсубиси». 39-летний водитель доставлен в Елецкую городскую больницу №1.

Около 13:20 в Ельце на улице Задонской 35-летний водитель «Фольксвагена Гольф» сбил 10-летнего мальчика. Ребенок госпитализирован в елецкую городскую детскую больницу. 

Вч2ера сотрудники ГИБДД зарегистрировали еще 13 аварий. Они обошлись без пострадавших. 
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#авария #ДТП
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Комментарии (2)

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Эх

9 минут назад
Когда езжу удивляет, что у людей исчез инстинкт самосохранения, все летят не обращая на состояние дороги в связи с осадками. Влажность решает какая сегодня дорога, а не шипованная резина. 5 минут роли не сыграет...
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Житель

50 минут назад
Лифан по ходу быстрее маза
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