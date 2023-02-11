А знаете ли вы, что город Грязи собирались назвать Ежовым?

На этой неделе мэрия предложила липчанам выбрать название для нового микрорайона, который строится возле Опытной Станции. А мы, в очередной публикации под тегом #знаете ли вы , решили рассказать как город Грязи чуть не стал Ежовым, почему Чаплыгину так и не вернули историческое название, и какие еще населенные пункты области сменили название за годы советской власти.

Грязи могли стать Ежовым



В 1938 году маленький городок Грязи тогда еще Воронежской области могли переименовать в Ежов, в честь наркома внутренних дел.



Николай Иванович Ежов в новейшей истории России фигура зловещая. Он считается одним из ключевых проводников сталинской политики «Большого террора». По данным МВД СССР 1953 года, в 1937-1938 годах органы НКВД, которым тогда руководил Николай Ежов,



Репрессии не обошли и Липецк. Были расстреляны первый директор НЛМЗ Ян Берзин, руководители липецкой летной авиашколы Николай Котов и Эрнст Шахт. Расстреляли и глубокого старика, бывшего военного министра Российской империи Дмитрия Ивановича Шуваева, жившего в Липецке на покое. Погиб в лагерях липецкий епископ Уар (Шмарин). В списке жертв политического террора около 19 тысяч фамилий жителей городов и деревень нынешней Липецкой области, большинство репрессированы именно в 30-е годы.



В 1937—1938 годах Николай Ежов был, как сказали бы сейчас, одним из самых распиаренных советских руководителей. Его портреты несли на демонстрациях. В газетных статьях Ежова называли «сталинским наркомом» и «любимцем народа». Имя Николая Ежова присваивалось улицам, городским районам, железнодорожным станция, стадиону и даже пароходу, перевозившему заключенных на Колыму. Не обошла эта мода и наши места: в 1938 году секретарь Грязинского райкома ВКП(б) Дмитрий Лукинов предложил переименовать город Грязи в Ежов.







Фото: wikimedia.org



Предполагалось, что инициативу Дмитрия Лукинова поддержат на митинге рабочие грязинского стрелочного завода, ныне мотовозоремонтного. Но рабочие, к разочарованию секретаря райкома, проголосовали против переименования города. Не удивительно: уже были расстреляны два директора завода и репрессированы 15 рабочих.







Вид города Грязи сверху. Фото сделано в 20-30-х годах прошлого века немецкими слушателями липецкой авиашколы



Источник фото: «Липецк вчера и сегодня»







Грязи могли носить имя наркома внутренних дел Ежова







В 1939 году Николай Ежов был арестован, помещен в им же созданную тюрьму и в феврале1940 года расстрелян. Признания в «подготовке путча и террористических актов в отношении советских руководителей» из него выбили теми же методами, что культивировались в ежовском НКВД — пытками. Вместе с Ежовым под нож пошли и его ближайшие соратники.



Ораниенбург-Раненбург-Чаплыгин



До 1948 года город Чаплыгин носил название Раненбург. Но изначально город назывался Ораниенбург. Такое название подарку Петра Первого — селу Слободскому — в 1702 году дал Александр Меншиков. В селе фаворит Петра построил крепость. По иронии судьбы, через много лет, отправляясь в ссылку в Березов, Меншиков окажется в этой крепости уже в качестве опального сановника.







В 1778 году указом Екатерины Великой Ораниенбург был переименован в Раненбург. Но Раненбургом жители города называли его давно, из-за того, что так проще произносить немецкое название.



А после начала Первой мировой войны в России началась волна переименований городов и селений названных немецкими словами. 29 ноября 1914-го Городская дума Раненбурга собралась на срочное совещание с одной лишь повесткой — переименовать город в Петрослободск. Но большинство депутатов проголосовали против.



Историческое имя Раненбург потерял уже после второй войны с немцами. В 1948 году город стал называться Чаплыгин, в честь его уроженца ученого Сергея Чаплыгина — одного из основоположников современной аэромеханики и газовой динамики.



Примечательно, что Сергей Чаплыгин жил в Раненбурге всего до двух лет, и после переезда семьи в Воронеж больше никогда на малой родине не был.



В 2006 году группа инициативных граждан задумала вернуть Раненбургу историческое название. В городе даже был назначен референдум, но инициатива провалилась. Большинство горожан высказалось за сохранение названия Чаплыгин.









Это вам не Вольный Запад!



За годы советской власти в нынешней Липецкой области было переименовано множество улиц городов и райцентров. Иногда переименования имели курьезный характер. Так в названии главной площади Липецка смешались советское и дореволюционное наименования — Ленина-Соборная.



Множество сел и поселков названы по-новому во время различных советский кампаний по переименованиям населенных пунктов. Так поселок Вольный Запад в Краснинском районе стал Лесным, Кукуй в Елецком районе стал Ворголом, становлянская деревня Поганец переименована в Вишневую. Чаплыгинское село Пупки переименовали в Заречное, Раздеваловку — в Садовую. Задонскую Погромную переименовали в Лозовую, тербунскую Святошу — в Нагорное, добринские Архисвятки в Октябрьскую. Измалковская Богохраниловка стала деревней Сосновой, становлянский Кобачек — Подгорным, а Долгоруковская Раскидаловка превратилась в Заречную.



На главном фото: Вид города Грязи сверху. Источник: «Липецк вчера и сегодня»



В 1938 году маленький городок Грязи тогда еще Воронежской области могли переименовать в Ежов, в честь наркома внутренних дел.Николай Иванович Ежов в новейшей истории России фигура зловещая. Он считается одним из ключевых проводников сталинской политики «Большого террора». По данным МВД СССР 1953 года, в 1937-1938 годах органы НКВД, которым тогда руководил Николай Ежов, арестовали 1 миллион 575 тысяч 259 человек . 1 миллион 344 тысячи 923 из них осуждено, в том числе расстреляны 681 692 человека — в среднем, по полторы тысячи человек в день.Репрессии не обошли и Липецк. Были расстреляны первый директор НЛМЗ Ян Берзин, руководители липецкой летной авиашколы Николай Котов и Эрнст Шахт. Расстреляли и глубокого старика, бывшего военного министра Российской империи Дмитрия Ивановича Шуваева, жившего в Липецке на покое. Погиб в лагерях липецкий епископ Уар (Шмарин). В списке жертв политического террора около 19 тысяч фамилий жителей городов и деревень нынешней Липецкой области, большинство репрессированы именно в 30-е годы.В 1937—1938 годах Николай Ежов был, как сказали бы сейчас, одним из самых распиаренных советских руководителей. Его портреты несли на демонстрациях. В газетных статьях Ежова называли «сталинским наркомом» и «любимцем народа». Имя Николая Ежова присваивалось улицам, городским районам, железнодорожным станция, стадиону и даже пароходу, перевозившему заключенных на Колыму. Не обошла эта мода и наши места: в 1938 году секретарь Грязинского райкома ВКП(б) Дмитрий Лукинов предложил переименовать город Грязи в Ежов.Предполагалось, что инициативу Дмитрия Лукинова поддержат на митинге рабочие грязинского стрелочного завода, ныне мотовозоремонтного. Но рабочие, к разочарованию секретаря райкома, проголосовали против переименования города. Не удивительно: уже были расстреляны два директора завода и репрессированы 15 рабочих.В 1939 году Николай Ежов был арестован, помещен в им же созданную тюрьму и в феврале1940 года расстрелян. Признания в «подготовке путча и террористических актов в отношении советских руководителей» из него выбили теми же методами, что культивировались в ежовском НКВД — пытками. Вместе с Ежовым под нож пошли и его ближайшие соратники.До 1948 года город Чаплыгин носил название Раненбург. Но изначально город назывался Ораниенбург. Такое название подарку Петра Первого — селу Слободскому — в 1702 году дал Александр Меншиков. В селе фаворит Петра построил крепость. По иронии судьбы, через много лет, отправляясь в ссылку в Березов, Меншиков окажется в этой крепости уже в качестве опального сановника.В 1778 году указом Екатерины Великой Ораниенбург был переименован в Раненбург. Но Раненбургом жители города называли его давно, из-за того, что так проще произносить немецкое название.А после начала Первой мировой войны в России началась волна переименований городов и селений названных немецкими словами. 29 ноября 1914-го Городская дума Раненбурга собралась на срочное совещание с одной лишь повесткой — переименовать город в Петрослободск. Но большинство депутатов проголосовали против.Историческое имя Раненбург потерял уже после второй войны с немцами. В 1948 году город стал называться Чаплыгин, в честь его уроженца ученого Сергея Чаплыгина — одного из основоположников современной аэромеханики и газовой динамики.Примечательно, что Сергей Чаплыгин жил в Раненбурге всего до двух лет, и после переезда семьи в Воронеж больше никогда на малой родине не был.В 2006 году группа инициативных граждан задумала вернуть Раненбургу историческое название. В городе даже был назначен референдум, но инициатива провалилась. Большинство горожан высказалось за сохранение названия Чаплыгин.За годы советской власти в нынешней Липецкой области было переименовано множество улиц городов и райцентров. Иногда переименования имели курьезный характер. Так в названии главной площади Липецка смешались советское и дореволюционное наименования — Ленина-Соборная.Множество сел и поселков названы по-новому во время различных советский кампаний по переименованиям населенных пунктов. Так поселок Вольный Запад в Краснинском районе стал Лесным, Кукуй в Елецком районе стал Ворголом, становлянская деревня Поганец переименована в Вишневую. Чаплыгинское село Пупки переименовали в Заречное, Раздеваловку — в Садовую. Задонскую Погромную переименовали в Лозовую, тербунскую Святошу — в Нагорное, добринские Архисвятки в Октябрьскую. Измалковская Богохраниловка стала деревней Сосновой, становлянский Кобачек — Подгорным, а Долгоруковская Раскидаловка превратилась в Заречную.