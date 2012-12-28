Происшествия
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сегодня, 15:22
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Мотоциклист попал в больницу после столкновения с «Хавалом»
ДТП произошло на улице Московской рядом со швейной фабрикой.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, госавтоинспекторы предварительно установили, что 46-летний водитель автомобиля выезжал с второстепенной дороги и не уступил мотоциклисту.
— Водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести. В данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия, — уточнили в полиции.
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