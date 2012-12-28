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327
26 минут назад
4

В Липецке собака покусала семилетнюю девочку

Собаку не отловили, поэтому до сих пор не понятно, бешеная она, или нет.

В садоводческом товариществе «Строитель-2» 15 июня бродячая собака укусила семилетнюю девочку, когда она каталась на велосипеде, об этом GOROD48 сообщила ее мама.

— Ребенок закричал, мама, мама! Я сначала подумала, что она упала, подбежала, дочь сказала, что ее укусила собака. Я увидела, как убегала большая собака, похожая на овчарку, — рассказала Екатерина.

Екатерина вызвала скорую помощь, врачи констатировали укус правого бедра.



Родители написали заявление в полицию, а на следующий день обратились в СНТ, чтобы собаку отловили. Однако до сих пор никаких мер не принято, животное бегает по садам.

В СНТ «Строитель» GOROD48 сообщили, что сделали заявку в управление главного смотрителя Липецка, но там им сообщили, что пока денег на отлов собак нет.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области, уточнили, что в отделе полиции № 4 проводится проверка по обращению липчанки. Установлено, что собака бездомная. Сотрудники полиции направили в мэрию уведомление об инциденте для принятия решения.

Напомним, собаки уже не первый раз кусают липчан. Почти месяц назад в «Университетском» на мужчину и его дочь напали собаки. Тогда в мэрии сообщили, что у них нет действующего контракта на отлов собак, когда он будет заключен — неизвестно. Пострадавший решил собрать деньги на отлов животных самостоятельно. Так как история получила огласку, собак взяли на передержку и вакцинировали. 
собаки
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Комментарии (4)

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да уж
5 минут назад
Как могли разрешить кататься 7 летней одной на дороге. Уже и собака убежала, не смогли разглядеть.
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...
7 минут назад
Зато стукнешь такую собаку, штраф или срок.
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Веренитар
10 минут назад
Так по закону нельзя у живой собаки анализы брать. Только у убитой, кто её ловить отстреливать то будет? Зооши...щитники, ваш выход.
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ГОСТЬ53
17 минут назад
Такой бардак с животными и бюджетом может быть только в России и других отсталых странах мира. Как на такое мероприятие не может быть денег???
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