Общество
327
26 минут назад
4
В Липецке собака покусала семилетнюю девочку
Собаку не отловили, поэтому до сих пор не понятно, бешеная она, или нет.
— Ребенок закричал, мама, мама! Я сначала подумала, что она упала, подбежала, дочь сказала, что ее укусила собака. Я увидела, как убегала большая собака, похожая на овчарку, — рассказала Екатерина.
Екатерина вызвала скорую помощь, врачи констатировали укус правого бедра.
Родители написали заявление в полицию, а на следующий день обратились в СНТ, чтобы собаку отловили. Однако до сих пор никаких мер не принято, животное бегает по садам.
В СНТ «Строитель» GOROD48 сообщили, что сделали заявку в управление главного смотрителя Липецка, но там им сообщили, что пока денег на отлов собак нет.
В пресс-службе УМВД России по Липецкой области, уточнили, что в отделе полиции № 4 проводится проверка по обращению липчанки. Установлено, что собака бездомная. Сотрудники полиции направили в мэрию уведомление об инциденте для принятия решения.
Напомним, собаки уже не первый раз кусают липчан. Почти месяц назад в «Университетском» на мужчину и его дочь напали собаки. Тогда в мэрии сообщили, что у них нет действующего контракта на отлов собак, когда он будет заключен — неизвестно. Пострадавший решил собрать деньги на отлов животных самостоятельно. Так как история получила огласку, собак взяли на передержку и вакцинировали.
1
0
2
0
0
Комментарии (4)