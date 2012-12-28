Общество
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39 минут назад
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Поменял трубы без согласования с УК — заплати затопленным соседям
В Ельце самовольная замена труб стала причиной залития квартиры соседей: суд взыскал причиненный ущерб.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время проведения ремонта ельчанка затопила соседку. Та обратилась в суд с требованием взыскать с 64,5 тысячи рублей стоимости восстановительного ремонта квартиры.
Соседка сверху требования не признала. По её версии, причиной аварии стала протечка общедомового стояка холодной воды, а вина лежит на управляющей компании. Также она утверждала, что меняла трубы исключительно внутри своей квартиры и не несёт ответственности за состояние общего имущества дома.
Но в суде выяснилось: соседка сверху самовольно, без согласования с управляющей компанией, заменила трубы водоснабжения. Производство ремонтных работ привело к повреждению стояка и последующему затоплению квартиры соседей снизу. А вот никаких доказательств того, что залитие произошло по вине обслуживающей организации, не было.
В результате с соседки сверху взыскали 108,5 тысячи рублей — это стоимость ущерба, судебные расходы по оплате оценщика, юридических услуг и государственной пошлины
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