Поменял трубы без согласования с УК — заплати затопленным соседям

В Ельце самовольная замена труб стала причиной залития квартиры соседей: суд взыскал причиненный ущерб.

Елецкий городской суд рассмотрел гражданское дело по иску к соседям о возмещении ущерба, причиненного в результате залития квартиры.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, во время проведения ремонта ельчанка затопила соседку. Та обратилась в суд с требованием взыскать с 64,5 тысячи рублей стоимости восстановительного ремонта квартиры.Соседка сверху требования не признала. По её версии, причиной аварии стала протечка общедомового стояка холодной воды, а вина лежит на управляющей компании. Также она утверждала, что меняла трубы исключительно внутри своей квартиры и не несёт ответственности за состояние общего имущества дома.Но в суде выяснилось: соседка сверху самовольно, без согласования с управляющей компанией, заменила трубы водоснабжения. Производство ремонтных работ привело к повреждению стояка и последующему затоплению квартиры соседей снизу. А вот никаких доказательств того, что залитие произошло по вине обслуживающей организации, не было.В результате с соседки сверху взыскали 108,5 тысячи рублей — это стоимость ущерба, судебные расходы по оплате оценщика, юридических услуг и государственной пошлины