Липчанин сыграл за сборную России по регби

Команде разрешили использовать национальный флаг и гимн, а одним из тренеров был знаменитый липчанин Сергей Бабкин.

Иван Ролдугин из Липецка в составе сборной России до 19 лет стал победителем международного турнира по регби-7 «Партизан Севенс» в столице Сербии Белграде.Россияне катком прошлись по соперникам, обыграв сборную Болгарии – 73:0, сборную Сербии – 38:10 и белградский «Партизан» – 45:7. Впервые за 4 года сборная России в этом «неофициальном) международном турнире выступала под национальным триколором, перед играми исполняли гимн России. Ролдугин внёс свой вклад в успешное выступление сборной.Одним из тренеров сборной и, соответственно, тоже победителем «Партизан Севенс» стал известный тренер ОК СШОР Сергей Бабкин, который отвечает в команде за физическую подготовку игроковК слову, в начале июня ещё два воспитанника липецкого регби Кирилл Крылов и Тимур Путилин получили вызов в мужскую сборную России по регби-7 для участия в учебно-тернировочном сборе в Алуште.