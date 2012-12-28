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Липчанин сыграл за сборную России по регби
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сегодня, 17:18

Липчанин сыграл за сборную России по регби

Команде разрешили использовать национальный флаг и гимн, а одним из тренеров был знаменитый липчанин Сергей Бабкин.

Иван Ролдугин из Липецка в составе сборной России до 19 лет стал победителем международного турнира по регби-7 «Партизан Севенс» в столице Сербии Белграде.

Россияне катком прошлись по соперникам, обыграв сборную Болгарии – 73:0, сборную Сербии – 38:10 и белградский «Партизан» – 45:7. Впервые за 4 года сборная России в этом «неофициальном) международном турнире выступала под национальным триколором, перед играми исполняли гимн России. Ролдугин внёс свой вклад в успешное выступление сборной.

Одним из тренеров сборной и, соответственно, тоже победителем «Партизан Севенс» стал известный тренер ОК СШОР Сергей Бабкин, который отвечает в команде за физическую подготовку игроков (тренер и воспитанник на фото вверху).

К слову, в начале июня ещё два воспитанника липецкого регби Кирилл Крылов и Тимур Путилин получили вызов в мужскую сборную России по регби-7 для участия в учебно-тернировочном сборе в Алуште.

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Крылов, Путилин и Сергей Бабкин (в центре)
Регби
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