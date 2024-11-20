Общество
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35 минут назад
Сегодня в Липецке: День памяти и скорби, причина, по которой липчане всё чаще увольняются
Нас ждут прогулка по воинским местам, минута молчания, бесплатное кино.
Днём в Липецке от +26 до +28 градусов, кратковременный дождь и гроза.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. 40 лет Октября,
- ул. Аксакова,
- ул. Бородинская,
- ул. Брюллова
- ул. Газина,
- ул. Дружбы,
- ул. И.Франко
- ул. Ковалева,
- ул. Курако
- ул. Кутузова,
- ул. К.Цеткин,
- ул. Мамина - Сибиряка,
- ул. Пожарского,
- ул. Римского-Корсакова,
- ул. Смыслова,
- ул. Тамбовская,
- ул. Челюскинцев,
- ул. Ушинского,
- ул. Шоссейная,
- ул. Энгельса,
- пл. Горскова,
- пл. Заводская;
- пл. Константиновой,
- пер. Больничный.
В частном секторе расстанутся с комфортом жители улиц Арсеньева, Бабушкина, Бардина, Баумана, Белорусской, Богатырской, Бородинской, Брестской, Брусничной, Брюллова, Былинной, Васнецова, Вильямса, Водной, Восточной, Высокой, Гражданской, Грибоедова, Д.Бедного, Добролюбова, Доменщиков, Известковой, И.Франко, Карбышева, К.Булавина, К.Либкхнета 1-й, К.Либкхнета 2-й, Кочеткова, Курской, Курчатова, Лавочкина, Литейной, Ковалёва, К.Цеткин, Куйбышева, Мешкова, Минина, Пархоменко, Патриса Лумумбы, Пирогова, Пожарского, Производственной, Сафонова, Свердлова, Северной, Сурикова, Радищева, Репина, Семенова Тян-Шанского, Стасова, Третьякова, Тульской, Хабарова, Цементников, Шоссейной, Энгельса, Энтузиастов,
Кроме того, с 10:00 возможно снижение давления холодной воды потребителям по адресам в микрорайонах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 24, Взлётном, Звёздном, Елецком, МЖК, Университетском, в районах 10-й Шахты, Карьера, Нефтебазы, Опытной станции, Центра, на проездах Поперечном и Универсальном.
Отключение света
с 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Юношеская, 50а.
- ул. В. Терешковой,11/3;
- ул. Космонавтов, 24, 24/1.
Пробки
По понедельникам в городе особенно оживлённое движение, поэтому лучше иметь под рукой ссылку на приложение, которое может предупредить и возможных заторах.
Экскурсия по воинским местам
В 10:00 от Историко-культурного музея (ул. Космонавтов, 2) тронется в путь экскурсия «Липецк в солдатской шинели» (6+).
За два с половиной часа (!) участники пройдут по улицам, сыгравшим роль в обороне города и трудовом подвиге липчан в годы Второй мировой войны. Экскурсанты возложат цветы к Вечному огню, а также к могилам лётчиков Барашева, Травина, Подчуфарова.
Минута молчания
В 12:15 по всей России будет объявлена минута молчания. Желающие могут присоединиться к этой акции (0+).
Час памяти
В 11:00 в Центральной городской библиотеке им. С.Есенина (ул. Космонавтов. 15/3) пройдёт «Час памяти» (6+).
Гостям дадут прослушать аудиоподкасты, позволяющие услышать голоса переживших войну, почувствовать их боль и надежду. Это - звонок из прошлого, который, как утверждают в библиотеке, делает слушателя непосредственным участником событий.
Премьера
В 19:00 в учреждении культуры «Прачечная» (пл. Заводская, 9, корп 2) «Театр Под Деревом» представит премьеру спектакля «Между небом и Москвой» (12+).
Режиссёр "Театра Под Деревом" Иван Карпов
По творчеству поэта и прозаика Олега Севрюкова. Для чего и кому нужны стихи, зачем авторы их вообще создают.
Кино
В 18:00 в областном Центре культуры народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а) устроят показ военного фильма «Про людей и про войну». «Про людей и про войну». Россия, 2025.Режиссёр Дмитрий Пастчнюк (12+).
В ролях: Его Бероев, Антон Богланов, Фёдор Федотов.
Посмотреть фильм можно бесплатно.
Выгорание и увольнение
Липчан, которые испытывали эмоциональное выгорание на работе, всего за год стало значительно больше – 71% против 58% в прошлом году, подсчитали в SuperJob.
Каждый второй после этого увольняется – 55%, год назад таких был 51%. К руководству за поддержкой в таких случаях обращается лишь каждый пятый, правда, деятельная помощь в таких случаях – редкость.
Чаще на выгорание жалуются представители профессий, работа связана с ежедневным взаимодействием с людьми, — менеджеры по продажам – 86%, эйчары – 83%, специалисты по работе с клиентами и операторы кол-центров – по 81%.
Пластик скоро всё?
81% липчан готовы отказаться от пластиковой посуды, выяснили в SuperJob. Хоть сейчас это согласны сделать 36% опрошенных, ещё 45% готовы рассмотреть экологичные альтернативы.
Выяснилось, что с переработкой пластика в великой стране тоже всё непросто и граждане начали замечать, что их усилия по раздельному сбору мусора не имеют логического завершения в виде реальной переработки.
Больше гибкости в этом вопросе демонстрирует молодёжь: 87% респондентов до 35 лет согласны не использовать пластиковую посуду, среди тех, кто старше 45 лет таких 75%.
Правда, инициатива инициативой, а на что менять пластиковую посуду в опросе не уточнили. Хотя, конечно, жили же деды без неё…
Дорогие липчане! Подходит к концу вот уже и первый месяц лета. Начинаем трудиться с новыми силами и ни на секунду не забываем о новостях. Не пропустить важную информацию вам поможет лента новостей GOROD48: она крутится 24/7 и вам достаточно время от времени заходить на сайт, чтобы быть в курсе всех событий. Ждём вас на сайте снова и снова!
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