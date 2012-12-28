Происшествия
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48 минут назад
За ДТП с двумя погибшими 23-летний воронежец получил 4,5 года колонии-поселения
И должен выплатить компенсацию морального вреда 6,8 миллиона рублей, судебные расходы и расходы на погребение.
Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, речь идёт о ДТП, которое произошло 3 января этого года в Хлевенском округе на дороге Хлевное — Липецк.
На тот момент 22-летний житель Воронежа за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» с пассажиром в салоне ехал по автодороге А-133 от села Хлевное к Липецку, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта 219040». В результате ДТП 48-летний водитель и 33-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончались в больнице.
«Подсудимый не учёл сложные дорожные и метеорологические условия (покрытое мокрым снегом дорожное покрытие). В результате он не справился с управлением, потерял контроль над автомобилем и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.
В качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора суд учел предпринятые меры по оказанию помощи пострадавшим, меры по частичному заглаживанию причинённого вреда, а также то, что воронежец оказывает помощь в уходе за престарелыми родственниками-инвалидами.
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