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48 минут назад

За ДТП с двумя погибшими 23-летний воронежец получил 4,5 года колонии-поселения

И должен выплатить компенсацию морального вреда 6,8 миллиона рублей, судебные расходы и расходы на погребение.

Задонский районный суд (постоянное судебное присутствие в селе Хлевное) приговорил 23-летнего жителя Воронежа к 4,5 года колонии-поселения и лишению прав на три года за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (по части пятой статьи 264 УК РФ). Также водитель должен выплатить семьям погибших компенсацию морального вреда 6,8 миллиона рублей, судебные расходы и расходы на погребение.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, речь идёт о ДТП, которое произошло 3 января этого года в Хлевенском округе на дороге Хлевное — Липецк.

На тот момент 22-летний житель Воронежа за рулем автомобиля «Фольксваген Джетта» с пассажиром в салоне ехал по автодороге А-133 от села Хлевное к Липецку, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта 219040». В результате ДТП 48-летний водитель и 33-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончались в больнице.

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«Подсудимый не учёл сложные дорожные и метеорологические условия (покрытое мокрым снегом дорожное покрытие). В результате он не справился с управлением, потерял контроль над автомобилем и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с другим автомобилем. Подсудимый свою вину полностью признал и раскаялся в содеянном», — отметили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

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В качестве смягчающих обстоятельств при вынесении приговора суд учел предпринятые меры по оказанию помощи пострадавшим, меры по частичному заглаживанию причинённого вреда, а также то, что воронежец оказывает помощь в уходе за престарелыми родственниками-инвалидами.
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