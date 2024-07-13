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Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
Общество
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сегодня, 07:00
Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты
Призёр Олимпиады приедет к нам без коньков, липчан ждёт чтение стихов на закате.
Днём в Липецке от +26 до +28 градусов, при этом возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.
Отключение воды
С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:
- ул. Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а;
- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;
- ул. Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10;
- ул. Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7;.
- ул. Московская, 149, 151, 153;
- ул. Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;
- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12;
- ул. Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34;
- ул. Тельмана, 164;
- ул. Хренникова, 6;
- пр-т 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;
- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;
- пер. Попова, 1, 3, 5.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
- ул. Юношеская, 43, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;
- Садоводчество «Венера»;
- Садоводчество «Весна», 42;
- Садоводчество «Горняк», 13у, 302н, 352;
- Садоводчество «Горняк 1»;
- Садоводчество «Спутник»;
- Садоводчество «Спутник 2», 113, 211, 337;
- Садоводчество «Тракторостроитель 2»;
- Садоводчество «ТСН Трубник»;
- Садоводчество «Центролит», 5, 241, 266;
- р-н Цемзавода;
- Центролит.
Пробки
Авербух без коньков
В 11:00 в театре танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6) липчане смогут встретиться с призёром Олимпийских Игр по фигурному катанию, продюсером и постановщиком ледовых шоу Ильёй Авербухом (12+).
При этом речь пойдёт вовсе не о спорте. Авербух предстанет в Липецке в качестве… докладчика общества «Знание» и прочитает лекцию «Секреты семейного дуэта: как сохранить гармонию в жизни и творчестве».
Для мамочек
В 9:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) ждут не только ребятишек, но и их родительниц на занятие «Мама в ресурсе» (6+).
Фото vk.com/lib48ru
Поговорят со специалистами о летнем отдыхе, хорошем настроении и способах восстановления сил. Также в программе — интерактивный кукольный спектакль «Курочка-ряба», который понравится и малышам, и взрослым.
Настольная игра
В 11:00 и в 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашают желающих поучаствовать в баталиях в настольную игру «Народы России» (6+).
Поделитесь своими знаниями о национальном и культурном многообразии РФ, а также сами узнаете для себя много нового.
Поэзия на закате
В 20:44 «Театр Под Деревом» приглашает желающих к знаменитой Шамоновской мельнице (ул. Зелегя, 21), чтобы почитать стихи на закате (6+).
Читать сегодня будут поэзию Максимилиана Волошина (1877 – 1932), одного из ключевых поэтов Серебряного века. Волошин, как типичный русский литератор, любил драться на дуэлях. В 1909 году стрелялся … с ещё одним отечественным классиком Л.Гумилёвым: последний нанёс неистовому Максимилиану пощёчину из-за едкого высказывания о даме. В итоге Гумилёв промазал, а пистолет Волошина дважды дал осечку (те ещё дуэлянты!), секунданты объявили о прекращении поединка. Факт не то, чтобы скрываемый, но не афишируемый в истории русской литературы (как, например, и вызов Л.Толстым на поединок И.Тургенева, но это уже другая история).
«Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями.
Всё воспринять и снова воплотить».
В каких местах Липецк преобразится
В следующем году в Липецке будут благоустроены пять общественных территорий, по крайней мере, если верить результатам голосования «Формирование комфортной городской среды».
Больше всего голосов липчан набрали:
- Нижний парк;
- Парк Молодёжный;
- Пешеходная зона в районе улицы Московской, 41;
- Спортивный сквер в районе 15 микрорайона, 12;
- Сквер в районе пруда Кирпичка по улице Папина.
Напомните, пожалуйста, в комментариях – довольны ли вы тем, как благоустраивались пространства, которые становились победителями в прошлые годы?
Куда поехать летом
Если верить опросу SuperJob, то липчане во время отпуска отдают предпочтение поездкам по России перед зарубежными вояжами. Поддержать внутренний туризм готовы 40% опрошенных, «за бугор» рвутся 34%.
Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция – 11% голосов, второе место у Италии – 10%, замыкает «топ-3» Таиланд – 7%. По 5% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция.
В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха является Сочи и Адлер — 9%. Еще 9% предпочитают отдых у себя дома. Крым занимает третье место с 8% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 5% голосов, Байкал — 4%.
Дорогие липчане! К концу июня лето потихоньку раскочегарилось, на улицы возвращается жара – и это не единственная важная новость. Держать руку на информационном пульсе региона жителям помогает GOROD48. Мы работаем 24/7 и гарантируем, что с нами вы не упустите ничего важного и полезного. Всего пара минут чтения новостей в паузах на работе сделают вас информированным человеком. Ждём вас снова и снова!
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