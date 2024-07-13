Сегодня в Липецке: Илья Авербух в необычной роли, липчане рассказали об идеальном отпуске мечты

Призёр Олимпиады приедет к нам без коньков, липчан ждёт чтение стихов на закате.

Днём в Липецке от +26 до +28 градусов, при этом возможен небольшой кратковременный дождь с грозой.









- пер. Попова, 1, 3, 5.









С 9:00 до 17:00 обесточат:





- Центролит.









Пробки





При этом речь пойдёт вовсе не о спорте. Авербух предстанет в Липецке в качестве… докладчика общества «Знание» и прочитает лекцию «Секреты семейного дуэта: как сохранить гармонию в жизни и творчестве».













В 9:00 в Липецкой областной детской библиотеке (ул. Л.Толстого, 40) ждут не только ребятишек, но и их родительниц на занятие «Мама в ресурсе» (6+).













Фото vk.com/lib48ru

В 11:00 и в 16:00 в Центре молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а) приглашают желающих поучаствовать в баталиях в настольную игру «Народы России» (6+).









Читать сегодня будут поэзию Максимилиана Волошина (1877 – 1932), одного из ключевых поэтов Серебряного века. Волошин, как типичный русский литератор, любил драться на дуэлях. В 1909 году стрелялся … с ещё одним отечественным классиком Л.Гумилёвым: последний нанёс неистовому Максимилиану пощёчину из-за едкого высказывания о даме. В итоге Гумилёв промазал, а пистолет Волошина дважды дал осечку (те ещё дуэлянты!), секунданты объявили о прекращении поединка. Факт не то, чтобы скрываемый, но не афишируемый в истории русской литературы (как, например, и вызов Л.Толстым на поединок И.Тургенева, но это уже другая история).









Всё воспринять и снова воплотить».





В следующем году в Липецке будут благоустроены пять общественных территорий, по крайней мере, если верить результатам голосования «Формирование комфортной городской среды».









Если верить опросу SuperJob, то липчане во время отпуска отдают предпочтение поездкам по России перед зарубежными вояжами. Поддержать внутренний туризм готовы 40% опрошенных, «за бугор» рвутся 34%.





Среди заграничных направлений для отпуска мечты лидирует Турция – 11% голосов, второе место у Италии – 10%, замыкает «топ-3» Таиланд – 7%. По 5% голосов набрали Египет, Китай и Греция, по 3% — Вьетнам, Испания и Франция.









С 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:- ул. Гагарина, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а, вл. 100а;- ул. Катукова, 26, 26а, 28, 30, 30а, 30б, 32, 32а, 34, 34а, 36, 38, 40, 40а, 42, 44;- ул. Качалова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8а, 10;- ул. Кривенкова, стр. 2а, 3, 5, 7;.- ул. Московская, 149, 151, 153;- ул. Мусоргского, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10;- ул. Нестерова, 1, 3, 5, 7, 8, 8а, 10, 12;- ул. Стаханова, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 34;- ул. Тельмана, 164;- ул. Хренникова, 6;- пр-т 60 лет СССР, 37, 41, 43, 45, 47;- б-р Шубина, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20;- ул. Ангарская, 5;- ул. Юношеская, 43, 46б, 50, 53, 77к, 77н, 83а, 87б;- Садоводчество «Венера»;- Садоводчество «Весна», 42;- Садоводчество «Горняк», 13у, 302н, 352;- Садоводчество «Горняк 1»;- Садоводчество «Спутник»;- Садоводчество «Спутник 2», 113, 211, 337;- Садоводчество «Тракторостроитель 2»;- Садоводчество «ТСН Трубник»;- Садоводчество «Центролит», 5, 241, 266;- р-н Цемзавода;Как обычно, для вашего удобства публикуем ссылку на приложение, которое может помочь избежать ловушек на дорогах.В 11:00 в театре танца «Казаки России» (пл. П.Великого, 6) липчане смогут встретиться с призёром Олимпийских Игр по фигурному катанию, продюсером и постановщиком ледовых шоу Ильёй АвербухомСам Илья Изяславович с 1995 по 2007 год был женат на своей партнёрше парному катанию. Вместе с которой брал «серебро» в Солт-Лейк-Сити в 2002 году, Ирине Лобачёвой, но сохранить дуэт не смог и развёлся. В 2020 году женился на актрисе Елизавете Арзамасцевой (меленькая девочка из сериала «Папины дочки»), которая моложе его на 22 года.Поговорят со специалистами о летнем отдыхе, хорошем настроении и способах восстановления сил. Также в программе — интерактивный кукольный спектакль «Курочка-ряба», который понравится и малышам, и взрослым.Поделитесь своими знаниями о национальном и культурном многообразии РФ, а также сами узнаете для себя много нового.В 20:44 «Театр Под Деревом» приглашает желающих к знаменитой Шамоновской мельнице (ул. Зелегя, 21), чтобы почитать стихи на закате«Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,Пройти по всей земле горящими ступнями.Из стихотворения М. Волошина «Сквозь сеть алмазную зазеленел восток…».Больше всего голосов липчан набрали:- Нижний парк;- Парк Молодёжный;- Пешеходная зона в районе улицы Московской, 41;- Спортивный сквер в районе 15 микрорайона, 12;- Сквер в районе пруда Кирпичка по улице Папина.Напомните, пожалуйста, в комментариях – довольны ли вы тем, как благоустраивались пространства, которые становились победителями в прошлые годы?В сегменте внутреннего туризма самым популярным местом отдыха является Сочи и Адлер — 9%. Еще 9% предпочитают отдых у себя дома. Крым занимает третье место с 8% голосов, а другие курорты Краснодарского края считают идеальным местом для отдыха 7%. Горный Алтай и Санкт-Петербург набрали по 5% голосов, Байкал — 4%.