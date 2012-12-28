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47 минут назад

Красавица Софья добежала до «серебра» Кубка России

Счастливая в замужестве спортсменка представляет два региона.

Липчанка Софья Маркина (Провоторова) заняла 2-е место в беге на 200 метров в Кубке России по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

23-летняя спортсменка в предварительном забеге показала результат 23,59 секунды, что позволило ей пробиться в финал с участием 8 самых быстрых бегуний. В борьбе за медали Софья немного улучшила своё время – 23,36, что принесло ей «серебряную» медаль.

Быстрее бежала только Виктория Максимова из Нижегородской области – 23,11. Замкнула «тройку» призёров Анастасия Дорошенко из Омска – 23, 47.

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Софья Маркина. Фото ВФЛА

Мы уже рассказывали, что в Чебоксарах прыгунья в высоту Кристина Королёва тоже завоевала «серебряную» награду.

В случае с Маркиной нашему региону придётся разделить лавры за подготовку медалистки с Ульяновской областью. Два года назад воспитанница липецкой лёгкой атлетики вышла замуж за тренера Михаила Маркина, переехала в город на Волге, сейчас учится в Ульяновском государственном педагогическом и на соревнованиях параллельным зачётом представляет две области – Липецкую и Ульяновскую.
Легкая атлетика
Софья Маркина
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