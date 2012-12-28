Спорт
226
47 минут назад
Красавица Софья добежала до «серебра» Кубка России
Счастливая в замужестве спортсменка представляет два региона.
23-летняя спортсменка в предварительном забеге показала результат 23,59 секунды, что позволило ей пробиться в финал с участием 8 самых быстрых бегуний. В борьбе за медали Софья немного улучшила своё время – 23,36, что принесло ей «серебряную» медаль.
Быстрее бежала только Виктория Максимова из Нижегородской области – 23,11. Замкнула «тройку» призёров Анастасия Дорошенко из Омска – 23, 47.
Софья Маркина. Фото ВФЛА
Мы уже рассказывали, что в Чебоксарах прыгунья в высоту Кристина Королёва тоже завоевала «серебряную» награду.
В случае с Маркиной нашему региону придётся разделить лавры за подготовку медалистки с Ульяновской областью. Два года назад воспитанница липецкой лёгкой атлетики вышла замуж за тренера Михаила Маркина, переехала в город на Волге, сейчас учится в Ульяновском государственном педагогическом и на соревнованиях параллельным зачётом представляет две области – Липецкую и Ульяновскую.
0
0
0
5
0
Комментарии