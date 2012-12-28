Неудачливый тренер отправил «Металлург» в Муром

Зато появился шанс, что в Кубке России наша команда встретится со знаменитым медийным проектом 2DROTS.

«Муром» в прошлом году выбыл из подгруппы «Серебро» и сейчас выступает во 2-й подгруппе «дивизиона Б», где демонстрирует идентичные результаты с «Металлургом»: обе команды идут в своих турнирах на 4-х местах. За муромчан выступает экс-защитник нашей команды Роман Бабаян.







