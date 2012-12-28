Спорт
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сегодня, 17:02
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Неудачливый тренер отправил «Металлург» в Муром
Зато появился шанс, что в Кубке России наша команда встретится со знаменитым медийным проектом 2DROTS.
В этот раз была применена новая процедура жребия. РФС сам определил пары команд, оставалось только определить, кто станет хозяином поля, а кто – гостем.
Церемонию показывали в прямом эфире по Интернету. Любопытно, что шар за «Металлург» вынимал бывший главный тренер нашей команды Максим Ромащенко, за муромчан – 4-кратный чемпион России в составе столичного «Спартака» Никита Баженов. Бажанов вытащил шарик с номером 4, а Ромащенко – с номером 1, поскольку число у липчан было меньше, им и придётся отправиться на выезд,
Любопытно, что именно в Муроме 8 июня 2024 года самый неудачливый тренер в истории «Металлурга» Максим Ромащенко одержал свою единственную победу у руля липецкой команды – 1:0. Всего в 12-ти матчах при Ромащенко в чемпионате и Кубке «сталевары» добыли всего 1 победу, 2 раза сыграли вничью и потерпели 9 поражений с общим счётом – 9–26. Второй раз в истории «Металлург» играл в Муроме осенью того же 2024 года и завершил матч вничью – 1:1.
«Муром» в прошлом году выбыл из подгруппы «Серебро» и сейчас выступает во 2-й подгруппе «дивизиона Б», где демонстрирует идентичные результаты с «Металлургом»: обе команды идут в своих турнирах на 4-х местах. За муромчан выступает экс-защитник нашей команды Роман Бабаян.
В случае успеха в первой кубковой игре, у «Металлурга» появится шанс сыграть с одной из самых популярных команд России – 2-кратным чемпионом Медийной футбольной лиги 2DROTS (Москва). Популярные блогеры Жека и Некит собирают под знамёнами бывших футболистов и звёзд шоу-бизнеса. Только в VK у «дротов» более 400 тысяч подписчиков, такой аудоторией может похвастаться не каждый клуб РПЛ.
2DROTS по силам пройти и «Орёл», и саранский «Шумбрат». К примеру, в2023 году медийный клуб прошёл три раунда, победив «Сахалин», «Муром» и кировское «Динамо. Главное «Металлургу» самому не опростоволоситься в Муроме. Тогда велика вероятность, что следующая игра пройдёт в Липецке.
Напомним, что прошлый матч «Металлург» проиграл в гостях «Сатурну» – 0:1, заканчивая встречу вдевятером. Главный тренер Сергей Хрипунков не стал комментировать судейство и даже похвалил команду за бойцовские качества, проявленные в экстремальной ситуации.
Следующий матч «красно-чёрные» проведут дома в субботу, 27 июня, со столичной «Родиной-3», начало в 16:00.
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